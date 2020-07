Bad Kleinen: Sammlerin überlässt historische Postkarten dem Heimatverein

Bad Kleinen

Ansichtskarten sind ihre große Leidenschaft gewesen – 20 Jahre lang. „Nun gebe ich sie wieder her“, sagt Helga Huschka-Kössler. Der Platz in ihrer Wismarer Wohnung reicht einfach nicht aus für alle Karten. „Und mein Sohn möchte nur die von Neukloster haben“, lacht sie.

40 Jahre lang in Bad Kleinen zuhause

Mehr als 50 000 Karten hat Helga Huschka-Kössler zusammengesammelt. 426 sind von Neukloster, wo ihr Sohn mit seiner Familie wohnt. Aufgewachsen ist er in Bad Kleinen, am Nordufer des Schweriner Sees. „Dort war ich 40 Jahre lang zu Hause“, berichtet Helga Huschka-Kössler. Eine glückliche Zeit habe sie dort mit ihrem Mann verbracht. Er hat in der Landwirtschaft gearbeitet, sie ist gelernte Industriekauffrau und kümmerte sich um die Buchhaltung. Als ihr Berufsleben endet, packt sie die große Sammelleidenschaft. Warum gerade dann, weiß die 80-Jährige nicht mehr so genau. Aber: Von ihrem Vater habe sie einst ein Album übernommen und immer wieder dort hinein geschaut.

Fahrten zu vielen Börsen

Sie fährt zu Börsen, durchforstet das Internet, trifft andere Sammler. So werden es im Laufe der Jahre immer mehr Karten. Sie kommen in Ordner – werden sortiert nach Stränden, Straßen oder Gebäuden. Auch von ihrer Heimatgemeinde Bad Kleinen kann Helga Huschka-Kössler viele Exemplare ergattern und ersteigern. Am Ende sind es 456 Ansichtskarten von ihrem Heimatort. Darunter befinden sich auch einige, die auf dem freien Markt nicht mehr zu erhalten sind und im Internet zu hohen Preisen gehandelt werden. Eine für sie besondere sei aus dem Jahr 1890 und zeige den Wartesaal in Bad Kleinen. Alle zusammen haben nun den Besitzer gewechselt: Der Heimatverein Bad Kleinen hat die Sammlung übernommen.

Als die Mitglieder hörten, dass Helga Huschka-Kössler ihre komplette Sammlung auflösen will, haben sie nicht lange gezögert und die Verhandlungen für die Exemplare aus Bad Kleinen aufgenommen. Wie sie das Geld dafür bekommen, wissen sie zuerst nicht. Doch dann fällt ihnen etwas ein: Die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern mit Sitz in Güstrow belohnt bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement mit Fördermitteln. „Die sind unkompliziert zu beantragen und werden unbürokratisch ausgezahlt“, berichtet Vereinsmitglied Klaus Hoffmeister.

Alle Karten werden dokumentiert

Mit dieser Hilfe des Geldes kann die Sammlung historisch wertvoller Ansichtskarten im letzten Moment für Bad Kleinen gerettet werden. Die Übergabe an den Vereinsvorsitzenden Hans Kreher hat bereits stattgefunden. „Der besondere Wert der Karten liegt in der ortshistorischen Bedeutung, die sich beginnend mit dem wilhelminischen Kaiserreich und den nachfolgenden Epochen in den Fotos und Grafiken widerspiegelt“, teilt der Heimatverein mit.

Zurzeit wird jede Karte nummeriert, dokumentiert und eingescannt. Sobald das erledigt ist, soll die Sammlung den Einwohnern gezeigt werden, zum Beispiel durch Ausstellungen, durch Broschüren der Tourismuswerbung oder konkret durch den Kalender Bad Kleinen 2021 mit historischen Motiven, der noch im Juli erscheinen wird. „Mit diesen und weiteren Aktivitäten sollen letztendlich Heimatverbundenheit, Identitätsfindung und Gemeinschaftssinn gefördert werden“, sagt Hans Kreher. Vielleicht werde die Sammlung eines Tages sogar zu einem Anziehungspunkt in einer Heimatstube, die bisher in Bad Kleinen fehlt. „Dieser Traum darf weitergeträumt werden“, betont der Vereinsvorsitzende.

Sammlung wird weiter verkleinert

Helga Huschka-Kössler arbeitet derweil weiter daran, ihre Sammlung zu verkleinern. Vor zwei Jahren ist sie von einem Haus in Bad Kleinen nach Wismar in eine Wohnung gezogen. Dort hat sie weniger Platz, deswegen sollen so viele Karten wie möglich nun in andere Sammler-Hände. „Ich habe mit Herzblut gesammelt, andere Leute tun das auch, ihnen möchte ich eine Freude machen“, betont sie. Beim Internetverkaufsportal Ebay wird sie nach der Sommerpause wieder viele Exemplare anbieten – auch von Wismar. 1400 Ansichtskarten hat sie von der Welterbestadt, 426 sind es von Neukloster. Eine Lieblingskarte, die sie niemals hergeben würde, hat sie nicht: „Ich finde alle schön, sonst hätte ich sie ja nicht gesammelt.“

