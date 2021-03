Bad Kleinen: Ukrainische Familie darf bleiben

Bad Kleinen

„Wir sind überglücklich! Das ist besser als Geburtstag und Silvester.“ Marianna Rakhaieva (39) freute sich gestern riesig über die Nachricht, dass ihre Familie in Deutschland bleiben darf. Sie lebt mit ihrem Mann Dmytro (41) und ihrer Tochter Daria (11) in Bad Kleinen. Die Familie war vor mehr als sechs Jahren vor dem Bürgerkrieg in der Ost-Ukraine geflohen und sollte nun abgeschoben werden. Am Montag hatte die Härtefallkommission des Landes über ihren Fall sowie den einer weiteren Familie aus Wismar beraten. Beide ukrainische Familien sind gut integriert, die Eltern haben Arbeit, die Frauen sind in der Altenpflege tätig. Die Kommission ersuchte das Innenministerium, einen Aufenthaltstitel zu erteilen. Dem wurde gestern stattgegeben. An die Anordnung ist die Ausländerbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg gebunden.

Von Haike Werfel