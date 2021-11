Bad Kleinen: Umbau des Kornspeichers hat begonnen

Bad Kleinen

Meterhoch ragt das Silo in den Himmel. Es ist von überall zu sehen – egal, aus welcher Himmelsrichtung in Bad Kleinen. Zu ihm gesellt sich ein noch viel größerer, 50 Meter hoher Kran. Mit einer Verzögerung von sieben Monaten hat der Umbau des ehemaligen Kornspeichers auf dem Gelände des historischen Ensembles begonnen.

Hier befand sich auf drei Hektar eine der ehemals größten Industriemühlen Norddeutschlands. Nachdem der geplante Baubeginn im April aus statischen Gründen und aufgrund der Coronasituation und damit verbunden Schwierigkeiten im Vertrieb noch einmal verschoben werden musste, ist es nun endlich so weit: Bagger sind gerade dabei, die Baugruben für den Anbau des Silos und für das Parkhaus gegenüber auszuheben.

Einige Wohnungen bieten später einen herrlichen Blick auf den Schweriner Außensee. Quelle: Jana Franke

Hier und da sind Scheiben des neungeschossigen, 1961 erbauten Kornspeichers eingeworfen. Dadurch zeigt sich aus den höheren Ebenen des Gebäudes ein wundervoller Blick auf den Schweriner Außensee.

Den dürften ab Ende 2023 die ersten Mieter genießen können. Denn dann soll das Projekt fertiggestellt sein, blickt Egon Flemming voraus. Er ist Geschäftsführer der Mühlenquartier Bad Kleinen GmbH, sie erwarb im Spätsommer 2018 das Gelände. Zur Unterstützung der Projektentwicklung konnte Flemming den finanzstarken Partner Peter zum Felde als neuen Gesellschafter gewinnen.

Mehr als die Hälfte schon verkauft

Entstehen sollen im Kornspeicher 48 exklusive Eigentumswohnungen. Die Größen variieren zwischen 56 und 122 Quadratmetern. Die Kaufpreise liegen bei 3700 bis 4700 Euro pro Quadratmeter. Mehr als die Hälfte sei bereits verkauft, 17 von Interessenten verbindlich reserviert. „Aber es sind noch welche zu haben, sogar einige Top-Wohnungen mit attraktivem Blick auf den Schweriner See“, berichtet der Geschäftsführer.

Viele Kaufinteressenten würden aus den alten Bundesländern kommen und Best Ager sein, wie er es umschreibt – also die Generation 60 plus. „Sie wollen ins schönste Bundesland der Welt“, sagt der Geschäftsführer lächelnd. Dafür brechen sie ihre Zelte in der Heimat ab, um hier im Alter noch einmal sesshaft zu werden. Egon Flemming nennt es auch „Großstädteflucht“. Die, die nicht sesshaft werden wollen, nutzen die Wohnungen als Kapitalanlage.

Im Kornspeicher in Bad Kleinen sollen 48 Exklusivwohnungen entstehen. Derzeit wird der Anbau gefertigt. Quelle: Jana Franke

Anfragen aus Mecklenburg-Vorpommern? Einige gibt es auch, sagt Egon Flemming, aber leider habe keiner eine Wohnung erworben. „Das mag später anders sein, wenn wir mit dem Mühlenpark, ein Teil des Mühlenquartiers, beginnen.“ Dieser soll im zweiten Schritt gebaut werden – ein Dorf im Dorf quasi – mit Wohnungen zur Vermietung oder zum Verkauf in Mehrfamilienhäusern. „Um dem Parkcharakter gerecht zu werden, erhalten alle Häuser ein Gründach“, so Flemming.

Im Silo (l.) sollen Exklusivwohnungen entstehen, im Mühlenpark (r.) Mehrfamilienhäuser. Quelle: eflemming

Im dritten und letzten Schritt wird das historische Mühlengebäude in Angriff genommen, das seit 1993 vom Verfall bedroht ist. „Bis 2027 entsteht ein urbanes Quartier für eine besondere Lebensqualität mit Wohnungen sowie in der historischen Mühle Raum für Gewerbebetriebe, ein Leuchtturm der Kreativwirtschaft, ein Restaurant und ein Mühlenmuseum“, zählt Flemming auf. Zudem sollen der historische Walzenstuhlboden und der Sackboden ein Ort für Veranstaltungen werden.

So soll sich das Mühlenquartier einst präsentieren. Quelle: eflemming

Verwahrlostet Gelände entrümpelt

In den vergangenen drei Jahren konnte Egon Flemming mit seinen Angestellten, die über eine Fördermaßnahme des Jobcenters beschäftigt werden konnten, viel erreichen. „Wir haben das völlig verwahrloste Gelände in eine Parklandschaft verwandelt. Alle Bestandsgebäude sind vollständig entrümpelt“, erklärt der Geschäftsführer. Nun freut er sich auf den Fortschritt der Bauarbeiten im Silo.

Neben den Exklusivwohnungen soll im Erd- und Untergeschoss auf 900 Quadratmetern ein Wellness- und SPA-Bereich entstehen. „Einen Betreiber gibt es bereits. Ich bin überzeugt, dass mit drei Saunen, einem Schwimmbad, einer Spa-Suite, Kosmetik und Massagen sowie einem Entree mit Loungebar ein für Wellness-Freunde attraktives Angebot entsteht“, so Flemming und zeigt stolz auf den Bereich im Kornspeicher, in dem das 11,5 Meter mal 5,5 Meter große Schwimmbad entsteht.

Durch den jahrelangen Leerstand stand dort das Wasser fast zwei Meter hoch. „Das Wasser haben wir abgepumpt“, berichtet Egon Flemming. Die Witterung hat deutliche Spuren an der Fassade hinterlassen.

An dieser Stelle, im Untergeschoss des Kornspeichers, soll später das Schwimmbad entstehen. Quelle: Jana Franke

Die Idee, das Gelände zu erwerben, hatte Egon Flemming im Februar 2017. „Die Gemeinde wollte die Gebäude abreißen, ich aber wollte das historische Ensemble und dessen Identität bewahren“, erklärt er. Ein Jahr später setzte er die Idee in die Tat um, vier Jahre später nun der Baubeginn.

Teile des alten Silos sollen erhalten bleiben. So wird dieser Trichter in den Empfangsbereich des Wellness- und Spa-Bereichs integriert. Quelle: Jana Franke

„Ich möchte es nicht versäumen, die sehr gute Zusammenarbeit mit der unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises hervorzuheben“, sagt Flemming.

Die seltene und schwierige Entwicklung eines alten Getreidebetonsilos stellten sowohl den Landkreis als auch den Bauherrn vor große Herausforderungen. „Zielorientiert und kompromissbereit wurden Lösungen gefunden.“

