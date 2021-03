Bad Kleinen

Sollten Kupferkabel am Bahnhof in Bad Kleinen gestohlen werden? Diese Frage beschäftigt die Bundespolizei – nachdem sich am 12. März eine dunkel gekleidete Person mit Taschenlampe an einem Schaltkasten der Deutschen Bahn aufgehalten hat. Gegen 2.30 Uhr bemerkte ein Bahnmitarbeiter in der Nähe des Fahrdienstleitergebäudes den nächtlichen ungebetenen Besuch. Als ihn die Person sah, lief sie weg und ist dann vermutlich mit einem Auto weggefahren.

Wie die Polizei mitteilt, befinden sich in den Schaltkästen Kupferkabel. Beschädigungen am Kasten oder den Kabeln wurden aber nicht festgestellt. Eine Suche nach der Person – unter anderem mit einem Hubschrauber – blieb erfolglos.

Die Bundespolizeiinspektion bittet deshalb um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Freitagnacht eine auffällige Person sowie ein auffälliges Kfz im Bereich des Bahnhofes Bad Kleinen gesehen hat oder sonstige sachdienliche Angaben zum Vorfall machen kann, möchte sich bitte melden unter der Telefonnummer 0381 / 2083 1111 oder -1112. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 / 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Von OZ