Bad Kleinen

Nicht einmal 14 Tage hat es gedauert, bis sich 320 Einwohner des Bad Kleinener Ortsteils Gallentin in die Unterschriftenlisten der Bürgerinitiative „ Schallschutz Gallentin“ eingetragen haben. Sie fordern eine Verlegung der geplanten Verbindungskurve Gallentin.

Durch den Bau einer zweigleisigen Trasse ab dem Jahr 2024 soll im Zuge des Ausbaus der Bahnstrecke Lübeck– Schwerin im Zusammenhang der Fehmarn-Belt-Querung der Bahnhof von Bad Kleinen umgangen werden. Diese im allgemeinen Sprachgebrauch „Südkurve“ genannte Verbindungskurve Bad Kleinen soll nach Planung der Deutschen Bahn Netz AG nur etwa 200 Meter von der Ortsbebauung entfernt und über einen bis zu fünf Meter hohen Damm verlaufen. Damit läge ein Großteil des 1186 erstmals urkundlich erwähnten Gutsdorfs innerhalb eines von drei Bahnlinien gebildeten Dreiecks.

Bürgermeister hat Bürgerantrag entgegengenommen

„Im Grunde genommen ist das jeder Haushalt im Ort, denn wir haben laut Melderegister aktuell nur insgesamt 483 Einwohner“, freut sich Rainer Gehrke über das Ergebnis. Die Unterschriften gehören zu einem Bürger- bzw. Einwohnerantrag zum Bauvorhaben der Deutschen Bahn. Darin wird die Gemeindevertretung aufgefordert, das Thema auf ihrer nächsten Sitzung zu behandeln und aktiv am fortschreitenden Planungsprozess der Bahn mitzuwirken sowie die Bevölkerung zeitnah über Entscheidungen zu informieren. Beides wurde nun an Bürgermeister Joachim Wölm ( Die Linke) übergeben. „Ich bin voll auf der Seite der Einwohner und werde gemeinsam mit der Gemeindevertretung alles in unserer Macht stehende tun, dass die negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität durch dieses Neubauprojekts der Deutschen Bahn so gering wie möglich ausfallen“, so Wölm.

Bauausschuss behandelt das Thema im September

Als ersten Schritt will das Gemeindeoberhaupt das Thema und den Bürgerantrag auf der kommenden Bauausschusssitzung Mitte September behandeln lassen. „Wir werden dazu auch Vertreter der Bahn einladen, um sie über die Anliegen der Bürger zu informieren“, sagt der Bürgermeister. Anschließend soll ein entsprechender Beschluss vorbereitet und in der nächsten Gemeindevertretersitzung im Oktober auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Mehr Infos:

Von Peter Täufel