Bad Kleinen

Die Badestelle mit Badesteg, Liegewiese und Spielplatz in Bad Kleinen wird immer beliebter. Zu Hoch-Zeiten in der Saison kommen bis zu 200 Besucher hierher, weiß Felix Baran. Der Schweriner gehört zum vierköpfigen Team der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Es gewährleistet hier am Schweriner Außensee den Rettungsdienst für Badende und Bootsführer von Mai bis Ende September.

Blick auf den Badesteg in Bad Kleinen, der saniert werden muss. Quelle: Haike Werfel

Gemeinde beantragte Zuschuss im August 2020

Landrat Tino Schomann (l.) bringt Bad Kleinens Bürgermeister Joachim Wölm den Fördermittelbescheid. Quelle: Haike Werfel

Den maroden, etwa 75 Meter langen Badesteg wollte die Gemeinde Bad Kleinen schon längst instand setzen lassen. Doch ohne finanzielle Hilfe kann sie das rund 290 000 Euro teure Vorhaben nicht umsetzen. Deshalb beantragte sie im August 2020 Fördermittel. Jetzt erhielt sie den Zuwendungsbescheid von Landrat Tino Schomann (CDU). Land und Bund bewilligen 234 096,14 Euro, damit die erforderlichen Arbeiten in diesem Jahr erfolgen können. Das sind 90 Prozent der förderfähigen Kosten. Das Geld kommt aus dem ILERL-Programm zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“.

„Wir sind sehr froh, dass es endlich geklappt hat“, sagt Bürgermeister Joachim Wölm (Die Linke). „Wir doktern schon jahrelang an dem Badesteg herum. Jetzt können wir endlich mit der Komplettsanierung beginnen.“ Der Bürgermeister spricht von einem „Kleinod für die Erholung“, das es zu erhalten gilt. Nicht nur einheimische Badegäste wissen es zu schätzen, sondern auch immer mehr Touristen suchen die Badestelle am Uferweg auf. Das hört der Landrat gern. Denn auch den Binnentourismus will der Landkreis weiter entwickeln und fördern. Tino Schomann beglückwünscht die Gemeinde zu ihrer idyllischen Lage am See.

Bauhof nimmt immer wieder Notreparaturen vor

Sven Ziebell vom Bauhof Bad Kleinen zeigt auf eine schadhafte Holzbohle. Quelle: Haike Werfel

Tatsächlich hat der Bauhof jedes Jahr Notreparaturen vorgenommen und morsche Bohlen ausgewechselt. Sie sind etwa sieben Zentimeter dick, an manchen Stellen nicht einmal halb so viel. „2021 waren es 15 Bohlen“, erinnert sich Mitarbeiter Sven Ziebell. „Das Holz ist so butterweich, dass wir die Schrauben gar nicht mehr fest bekommen.“ Beim Gang über den Steg federt er merklich nach. Zudem sind Splitter und hervorstehende Schrauben eine Gefahr für die Badegäste, die barfuß über den Steg laufen.

Die Sanierung sieht vor, dass die Pfähle mit Stahlleisten ummantelt werden. Die Unterbodenkonstruktion muss komplett erneuert werden. Dafür wird ebenfalls Stahl verwendet. Für die neuen Querträger ist recyceltes Material (gepresster Kunststoff) vorgesehen. Die neuen Bohlen darauf sollen wieder aus Holz sein.

Badesteg wird erst nach der Badesaison saniert

Obwohl die Arbeiten dringend notwendig sind, können sie nicht sofort beginnen. Zum einen wegen des Naturschutzes, denn der Schweriner Außensee ist ein Landschaftsschutzgebiet. Zum anderen wegen der bevorstehenden Badesaison. Die soll Einheimischen und Gästen nicht vermiest werden. Außerdem sind die Aufträge noch nicht vergeben, sie werden jetzt erst ausgeschrieben. Der Bürgermeister hofft, dass sich eine Firma findet, die die Arbeiten bis zum Jahresende ausführen kann. In diesem Sommer wird der alte Badesteg also noch genutzt und der Bauhof wird ihn täglich auf mögliche Gefahrenstellen kontrollieren.

Von Haike Werfel