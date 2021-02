Bad Kleinen sucht Pächter für Kiosk am Bahnhof

Bad Kleinen

Schnell noch einen Kaffee zum Mitnehmen oder einen Snack, bevor der Bus oder der Zug abfährt. Das ist derzeit für Fahrgäste in Bad Kleinen nicht möglich. Der Kiosk am Bahnhofsvorplatz ist verwaist.

Gerade erst im Sommer 2019 eröffnet, hat die Betreiberin den kleinen Verkaufsladen schon wieder verlassen. Deshalb sucht die Gemeinde so schnell wie möglich einen Nachfolger. „Wir erwarten einen engagierten und motivierten Pächter oder eine Pächterin“, sagt Bürgermeister Joachim Wölm. Es geht darum, die Einheimischen und Durchreisenden sowie die Urlauber – wenn sie wiederkommen dürfen – mit einem attraktiven Angebot zu versorgen.

Bewerber braucht Gesundheitsausweis

Die Öffnungszeiten seines Verkaufsstandes bestimmt der Pächter zwar selbst. Die Gemeinde würde es laut Bürgermeister aber begrüßen, wenn der Kiosk zwischen 6 und 18 Uhr geöffnet ist. In diesem Zeitraum gibt es den größten Publikumsverkehr. Zudem weist Joachim Wölm darauf hin, dass der Kiosk unter der Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften zu führen ist, das heißt, der Bewerber muss einen Gesundheitsausweis vorlegen.

Er hoffe, dass sich Interessierte melden und zum nächstmöglichen Termin in Bad Kleinen anfangen können. Schriftliche Bewerbungen sind per E-Mail an den Bürgermeister möglich (woelm@alv-bad-kleinen.de) oder können ans Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen geschickt werden.

Im Kiosk sind auch Toiletten vorhanden

Der Kiosk mit seinem farbenfrohen, einladenden Design ist ein Hingucker am neu gestalteten Bahnhofsvorplatz. „Die Gemeinde hat großen Wert darauf gelegt, einen Kiosk mit Toiletten zu errichten, nachdem die Deutsche Bahn den Bahnhof zwar saniert, aber ohne Toiletten und Verkaufsstelle ausgestattet hat“, erinnert der Bürgermeister an den Ärger während der Bauphase. Umso bedauerlicher ist es, dass der Kiosk nun geschlossen ist. Mit seiner Gestaltung hat sich die Gemeinde übrigens an den bunten Glasscheiben der Überführung zu den Bahnsteigen orientiert.

