Die Menschenschlange ist überschaubar an diesem Ausgabetag der Tafel in Bad Kleinen. Zwei Mal in der Woche verteilen die Mitarbeiter seit 2005 körbeweise Lebensmittel an bedürftige Menschen. „Wir haben 40 Familien“, berichtet Kerstin Schimske. Sie ist zweite Vorsitzende des Ortsvereins des Arbeitslosenverbandes, dem Träger der Tafel im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen.

„Es gibt sicher noch mehr Berechtigte im gesamten Amtsbereich. Aber das Thema ist sehr schambehaftet und auch nicht alle erreichen uns mit den öffentlichen Verkehrsmitteln“, weiß sie.

Anmeldung nötig

Wer das Angebot der Tafel annehmen möchte, der muss sich vorher anmelden. Kerstin Schimske kontrolliert dann die Einkommensbescheide. „95 Prozent sind Hartz-IV-Empfänger, der Rest Altersrentner oder Empfänger von Erwerbsminderungsrente“, zählt sie auf. „Wir erleben hier echte Schicksale. Frauen und Männer, die aufgrund von Krankheit oder Scheidung von 100 auf Null ausgebremst werden und ungewollt zum Sozialfall werden“, berichtet Marianne Schuldt, Vorsitzende des Vereins. Auch sie engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich.

Kampf um Jobs

Aber die beiden haben auch schon anderes erlebt. Als vor zwei Jahren die durch das Jobcenter geförderten geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse von einem Tag auf den anderen wegfielen, stand die Tafel ohne Fahrer und Helfer da. „Wir haben dann bei denen nachgefragt, die unser Angebot Woche für Woche in Anspruch nehmen. Niemand wollte helfen. Das hat uns wirklich hart getroffen“, erinnert sich Kerstin Schimske an die große Enttäuschung. Mithilfe von anderen Ehrenamtlichen konnte der Betrieb dann doch weitergeführt werden. Und auch Bürgermeister Joachim Wölm hat damals mit dem Jobcenter gekämpft, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Mit Erfolg.

Denn die Tafel ist ein Zuschussgeschäft. Sie kann nur mithilfe der Querfinanzierung durch die anderen Angebote des Vereins erhalten werden und durch Spenden von Firmen aus dem Ort sowie Zuwendungen der Gemeinde Bad Kleinen und des Landkreises, wie dem Jobcenter. „Dafür sind wir sehr dankbar. Und wir kämpfen weiter, auch wenn der Kopf schon halb unter Wasser steckt“, betont Marianne Schuldt.

Festanstellung bekommen

Rudi Anders aus Hohen Viecheln fand über die Tafel wieder einen neuen Job. Quelle: Katja Peters

Denn die Tafel hilft nicht nur mit Lebensmitteln, sie gibt auch Menschen wieder eine Aufgabe, eine Perspektive. So wie Rudi Anders aus Hohen Viecheln. Der 58-Jährige hat viele Jahre auf dem Bau gearbeitet, bis seine Bandscheiben ihn zu mehr Ruhe zwangen. Der soziale Abstieg war nicht mehr aufzuhalten, irgendwann wurde er zum Hartz-IV-Empfänger. Über die Arbeitsgelegenheiten des Jobcenters landete er bei der Tafel. Stundenweise half er dort aus. Seit einem Jahr hat er eine Festanstellung als Fahrer beim Arbeitslosenverband und ist glücklich: „Wenn ich nicht hier bin, dann bin ich krank“, sagt Rudi Anders und lächelt. Dass er in seinem Alter noch einmal so eine wichtige und erfüllende Arbeit findet, daran hat er selbst nicht mehr geglaubt. Marianne Schuldt und Kerstin Schimske sind froh, dass er da ist, genauso wie die drei anderen Mitarbeiter, die die Tafel stundenweise unterstützen.

Alles ist schnell weg

Nach einer halben Stunde sind alle Lebensmittel ausgegeben. Die Vorbereitungen haben weitaus länger gedauert. Acht Supermärkte in Wismar und zwei in Bad Kleinen hatte Rudi Anders am Vormittag mit weiteren Helfern angefahren. Im kommenden Jahr soll noch ein weiterer Markt im Ort hinzukommen.

Nach dem Ausladen wird in der Ausgabestelle sortiert und die Körbe vollgepackt. Familien bekommen mehr, Einzelpersonen weniger. „Wir wissen ja vorher wer kommt, sodass wir so packen können, dass nichts mehr übrig bleibt“, erklärt Kerstin Schimske.

Aufgrund der Pandemie wurde die Ausgabe verändert. Niemand darf mehr in den Raum. Die Körbe werden aus einem Fenster gereicht, die Lebensmittel umgepackt, die Körbe anschließend desinfiziert und wieder leer ins Regal gestellt. Das alles unter Einhaltung der Abstandsregeln – so gut es eben geht. „Wir sind froh, dass wir weiter offen haben“, sagt Marianne Schuldt und ergänzt: „Weil die, die es nötig haben uns brauchen. Und die Lebensmittel sind ja da.“

Von Katja Peters