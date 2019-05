Bad Kleinen

Etwa 3700 Einwohner hat Bad Kleinen, doch täglich steigen etwa 5100 auf dem Bahnhof der nordwestmecklenburgischen Gemeinde ein und aus. Nachdem in den vergangenen zweieinhalb Jahren der Bahnhof rundum erneuert und saniert wurde, ist nun auch der Bahnhofsvorplatz modernisiert worden. Für den kleinen Ort an der Nordspitze des Schweriner Sees ein wichtiger Tag – und der wurde groß gefeiert. Alle Bad Kleiner waren zum Eröffnungsfest eingeladen.

45 Millionen Euro sind in Bahnhof Bad Kleinen geflossen

Immerhin: Knapp 45 Millionen Euro wurden über die Jahre insgesamt investiert und verbaut. Rund 37 Millionen Euro Bau- und Planungskosten stecken allein in den Umbau-Projekten der DB Netz AG, die unter anderem die neue Fußgängerbrücke zu den Bahnsteigen gebaut hat, die Gleise erneuert und verlängert hat, Bahnsteige erneuert und Wartehäuschen und Fahrstühle gebaut hat.

Video: Eröffnung des Bahnhofsvorplatzes Bad Kleinen

Für die Umgestaltung des Vorplatzes war allerdings nicht die Bahn, sondern die Gemeinde zuständig. Das Energie- und Infrastrukturministerium hat die Umgestaltung mit einer 75-Prozent-Förderung unterstützt. Die Gesamtkosten, die allerdings nicht in Gänze förderfähig seien, betrugen laut Ministerium 817 000 Euro.

Minister: Bahnhof ist zentraler Knotenpunkt im Land

„ Bad Kleinen ist nicht irgendein Bahnhof in Mecklenburg-Vorpommern“, betont Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) bei der Eröffnung. „ Bad Kleinen ist einer der zentralen Knotenpunkte im Land und ein wichtiger Zulaufpunkt für Wismar.“ Die Deutsche Bahn habe in den vergangenen Jahren erheblich viel Geld in den Bahnhof investiert. Pegel sagt aber auch: „Die Reisenden hatten durchaus nicht nur Freude mit der Bahn während der Bauphase.“ Der Minister erinnert unter anderem an Vollsperrungen. So seien viele Fahrgäste verloren gegangen. Nun wolle man sie wieder zurückgewinnen.

„Das Land hat mehrstellige Millionenbeträge für den Bahnhof gegeben. Der ist nun mit Fahrstühlen und den Bahnsteigen komplett barrierefrei. Loben Sie uns“, appelliert Pegel an die vielen Gäste, die zur Eröffnung gekommen waren. „Loben Sie uns, in dem Sie die Bahn benutzen.“ Im Dezember 2016 hatten die ersten Arbeiten an dem Mega-Projekt an der Nordspitze des Schweriner Sees begonnen. Es war seinerzeit das größte Bahn-Bauprojekt Mecklenburg-Vorpommerns.

Wunsch der Gemeinde: Kiosk und Toilette auf dem Vorplatz

Ein großer Wunsch der Gemeinde war es, einen Kiosk und eine Toilette auf dem Bahnhof zu wissen. „Das ist uns gelungen“, sagt Bahnhofsmanagerin Aileen Thomas freudig. Vor allem sei es gelungen, weil alle beteiligten Akteure gut zusammen gearbeitet hätten.

Am aufregendsten war der Tag der Eröffnung wohl für Bad Kleinens Bürgermeister Joachim Wölm (Linke). Er blickt vor den vielen Gästen auf die vergangenen Jahre zurück: „Am Nikolaustag 2016 gab es hier den Spatenstich, knapp zwei Jahre später, im Dezember 2018, waren die Baumaßnahmen auf dem Bahnhof beendet und zum Fahrplanwechsel konnte die Strecke wieder freigegeben werden.“ Wölm betont aber auch, dass es viele kritische Stimmen gegeben habe. Vor allem der Abriss des alten Bahnhofsgebäudes sei nicht von allen wohlwollend beäugt worden. „Es wurde aber immer zum Schandfleck. Es war die richtige Entscheidung.“

Bürgermeister: Bahnhof soll so bleiben, wie er jetzt ist

Wie der Bahnhof früher einmal ausgesehen hat, ist heute noch auf dem Sozialgebäude der Bahn zu sehen. Dort hat Graffiti-Künstler Daniel Wrede, der als „Morpho“bekannt ist, Motive des Bahnhofs von alten Ansichtskarten an die Wände gesprüht.

Andreas Kruse, Projektleiter der DB Netz AG für die Baumaßnahmen auf dem Bahnhof, sagt: „Das ist schon etwas Besonderes hier.“ Und es sei schön, zu sehen, dass die Bad Kleiner sich darüber freuen und den Bahnhof so annehmen.

Bad Kleinen: Knotenpunkt für den Bahnverkehr Im Dezember 2016 hatten die ersten Arbeiten an dem Mega-Projekt an der Nordspitze des Schweriner Sees begonnen. Es war seinerzeit das größte Bahn-Bauprojekt Mecklenburg-Vorpommerns. Etwa zweieinhalb Jahre später ist nun fast alles fertig. Zwei Aufzüge, Wartehäuschen, Fahrkartenautomaten auf allen Bahnsteigen und Bänke sind montiert. Letztendlich können durch die neuen Gleise auf der Strecke zwischen Schwerin und Bad Kleinen Züge mit Tempo 160 fahren. Auf dem Bahnhofsvorplatz gibt es Fahrradständer, ein Sozialgebäude der Bahn, einen Kiosk, ein Toilettenhäuschen und Kurzzeitparkplätze zum Be- und Entladen. Pläne für einen Umbau dieses wichtigen Knotenpunktes der Bahn hatte es schon seit 25 Jahren gegeben.

Zum neuen Bahnhofsvorplatz sagt Bürgermeister Joachim Wölm: „Er ist nun modern, übersichtlich und zeitgemäß.“ Lediglich de Kiosk sei noch nicht eröffnet, da die Ausstattung noch nicht abgeschlossen sei. An die Bad Kleiner appelliert noch einmal, gut mit dem Bahnhof umzugehen, „damit er so schön bleibt, wie er jetzt ist“.

