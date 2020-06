Badespaß in Neukloster: Kinder freuen sich über überschwemmte Brücke

Neukloster

Ein kühner Sprung in den Hopfenbach bei Neukloster: Für einige Mädchen und Jungen kein Problem. Sie haben das gute Wetter am vergangenen Sonntag genutzt, um sich in dem Bach am Stadtrand zu erfrischen. „Was für Erwachsene Problem und Bedrohung darstellt – Kinder nehmen es auf ihre Art“, kommentiert Neuklosters Bürgermeister Frank Meier (parteilos), der die Schnappschüsse am Wochenende gemacht hatte.

Ausblick auf den stark gefüllten Hopfenbach. Quelle: Frank Meier

Normalerweise gehört die nun überschwemmte Brücke, von der die Kinder gesprungen sind, zu einem Fuß- und Radweg, der über den Hopfenbach an der Wiese führt. Durch die starken Regenfälle war der Weg überschwemmt worden. Für die Kinder ein Glücksfall. Zumindest sie hatten ihren nasskalten Spaß. „Schon am Samstag war der Weg leicht überschwemmt. Das hatte sich am Sonntag dann noch einmal deutlich verschärft“, berichtet Neuklosters Bürgermeister.

Schwimmen im Hopfenbach bei Neukloster: Badespaß nach Regenfällen. Quelle: Frank Meier

Der Hopfenbach ist neben dem Klaasbach einer von zwei kleinen Zuläufen des Neuklostersees. Der Tepnitzbach hingegen fließt aus dem Neuklostersee heraus und bildet eine Verbindung zum Großen Wariner See. Von den vielen Wasserpflanzen, die sich sich während der Überschwemmung um das Geländer ranken, ließen sich die Kinder eher nicht abschrecken. Vielmehr schien es ein zusätzlicher Spaß zu sein.

Wer aber ohne Beikraut schwimmen und baden gehen möchte, kann dies in der Badeanstalt am Neuklostersee tun. Liegewiese, Volleyballplatz, Bootsverleih und Kiosk sind auch vorhanden.

Von mikro