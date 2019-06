Wismar

Turnschuhe, ein weißes Basecap und eine Jacke wurden am Freitag am Strand von Wismar-Wendorf gefunden, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Ein Unglücksfall könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, heißt aus aus dem Polizeipräsidum mit Sitz in Rostock. Daher bitte die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Eine blaue Jacke der Marke "Bellfield" Größe S wurde am Strand in Wendorf gefunden. Die Polizei schließt einen Unglücksfall nicht aus. Quelle: Polizei Wismar

Grau-blaue Turnschuhe der Marke "Ten TeX" wurden am Strand von Wendorf gefunden. Quelle: Polizei Wismar

Hinweise nehmen das Polizeihauptrevier Wismar, Rostocker Str.80 unter der Telefonnummer 03841/2030, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

mikro