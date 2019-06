Bad Kleinen

Bei herrlichstem Wetter trafen sich am Sonnabend Hunderte Bad Kleiner an ihrer Badestelle zum Wasserspektakel. Der „Heimatverein Bad Kleinen“ hatte aufgerufen und Vereine und Bürger unterstützten das Spektakel, das es so seit fünf Jahren gibt. „Beim Badewannenrennen und was sonst noch so schwimmt nehmen in diesem Jahr sechs selbst gebaute Boote teil. Alles ist möglich, aber Motor, Segel und Pedalen sind nicht erlaubt“, erklärte Mitorganisatorin Astrid Stern- Flemming die einfachen Regeln. „Wir werden die schönste und die schnellste Badewanne prämieren.“ So haben Tim Karbach und Matthias Pierstorf aus Wismar etwa eine Woche gebastelt, Spanngurte, Klebeband, Folie und OSB-Platten für ihre Wanne verbaut.

Zur Galerie Impressionen vom fünften Badewannenspektakel in Bad Kleinen

Wo bekommt man denn noch eine Badewanne her?, fragten Besucher des Spektakels. „Klauen mit Zustimmung“, meint Andreas Kelch lachend, „aber man kann bei jedem Abriss danach fragen, das ist besser.“

Verschiedene Vereine unterstützten das Fest am Schweriner See. Der Verein „Freunde der Kinder“ hat zu Kinderspielen animiert, Riesenseifenblasen machen war jedenfalls gar nicht so einfach. Der Arbeitslosenverein hatte selbst gebackenen Kuchen und Kaffee im Angebot. Außerdem unterhielt Wolfgang Schulz (Schulle aus Plaue) die Gäste an der Kaffeetafel.

Beim Segelverein Hohen Viecheln durften Kinder mitsegeln im Opti mit Emma und Hanna. Vionela Llanaj und Julia Mannerow hatten im vergangenen Jahr beim Paddeln noch die Nase vorn, aber die selbst gebauten Wasserfahrzeuge werden immer professioneller und so punkteten die beiden 15-jährigen Mädchen in diesem Jahr eben in der B-Note beim Stand-up-Paddeln.

Aufmerksam wachten die Mitglieder der DLRG am Schweriner See, seit 1895 gibt es immerhin die Wasserheilanstalt dort. DLRG-Chef Peter Schröder hatte mit seinen Helfern die Badenden und die Badewannen stets im Auge. Im nächsten Jahr können gern noch mehr Wasserfahrzeuge an den Start gehen, die Vorbereitungszeit hat heute schon begonnen. Melden Sie sich an!

Frank Peter Reichelt