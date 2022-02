Bäbelin

Ein Dorf mitten im Nirgendwo: 29 Einwohner und kein Strand vor der Tür. Das ist Bäbelin in Nordwestmecklenburg. Noch nie gehört? Das dürfte eigentlich nicht sein. Denn hier steht Mecklenburg-Vorpommerns beliebtester Ferienhof. Und das nicht erst seit Kurzem. Über den Titel können sich André Schumacher und seine Freundin Jenni schon zum wiederholten Mal freuen. Wie schaffen sie das in Konkurrenz zu Gutshäusern, Landsitzen und Schlössern? „Urlaub ist mehr als nur herumzusitzen und sich berieseln zu lassen“, sagt André Schumacher. Sein „Kunterbunthof“ sei noch im Entstehen, die Gäste können ihn mitgestalten. „Alles, was sie schon immer tun wollten, ist bei uns möglich“, betont er. So kann man im Urlaub zum Beispiel einen Kräutergarten anlegen, eine Hauswand besprühen oder einen Lehmbackofen bauen. Dass die Gäste aktiv auf dem drei Hektar großen Gelände mithelfen können, damit wirbt der Touristiker. Und mit kuriosen Unterkünften: Zwei bretonische Jurten stehen zu Füßen der größten Steinschleuder Nordeuropas. Ein uriges Tiny House im Hexenhausstil ist umgeben von viel Grün. Abenteurer können in einem Baumzelt schlafen und Familien im alten Bauernhaus.

Eine Tiny House im Hexenstil ist eine Unterkunft auf dem Areal. Quelle: André Schumacher

Gastgeber ist auf der ganzen Welt unterwegs

Die Kunden sind zufrieden. Sie bewerten die Unterkünfte mit der Durchschnittsnote 1,1, das Freizeitangebot mit 1,2. Und sie treffen auf auf einen Gastgeber, den man so schnell nicht vergisst: André Schumacher ist „weitgereist, belesen und voller positiver Energie – seinen guten Sinn für Humor nicht zu vergessen“. So beschreibt ihn Urlauber Markus Knüfken (55) nach seinen Aufenthalt in Bäbelin. Mit seiner Frau habe er sich im Sommer für ein verlängertes Wochenende im Tiny House einquartieren lassen. Es sei ein einmaliges Erlebnis gewesen, schreibt er und weiter. „Man kann dort auch eine Außendusche benutzen, die mit einer Gießkanne den Körper benetzt. Dabei schauen einem die hofeigenen Schafe zu.“

André Schumacher ist ein Urlaubsexperte. Vor der Corona-Pandemie hat er kleine Reisegruppen zu seinen persönlichen Lieblingsplätzen auf der Welt begleitet. Außerdem ist er mit Film- und Fotoshows durch Deutschland getourt, um von seinen Abenteuern zu berichten. 2020 und 2021 ist beides zum Erliegen gekommen, teilweise auch der Gästebetrieb auf dem Kunterbunthof, als der in den Lockdowns schließen musste. „Doch im vergangenen Sommer haben uns die Leute die Türen eingerannt“, erzählt er. Und sie haben fleißig bei der Wahl des beliebtesten Ferienhofes abgestimmt: So ging der Titel nach 2018 und 2019 zum dritten Mal nach Bäbelin in der Nähe von Neukloster.

Jurten sind mit Kaminen jetzt kuschelig warm

Den alten Bauernhof hat André Schumacher 2014 nach 15 rastlosen Jahren zwischen Anden (Südamerika) und Himalaya (Asien) gefunden und verwandelt ihn seither mit seiner Jenni in ein Urlaubsparadies. Fremde Hilfe ist von Beginn an willkommen gewesen. Auch eine der Jurten ist das Geschenk eines Gastes gewesen. „So hatte er einen guten Grund, die nächsten zehn Jahre bei uns Urlaub zu machen“, lacht André Schumacher. Neu ist, dass die Jurten jetzt auch Kamine haben. Dank denen sei es richtig kuschelig geworden, kommentiert eine Urlauberin ihren Aufenthalt auf dem Kunterbunthof. Und sie machen den Zelturlaub auch im Winter möglich.

Trotzdem ist es zurzeit ist etwas ruhiger auf dem Ferienhof. Dafür ist André Schumacher nach langer Corona-Zwangspause endlich wieder für einige Vorträge gebucht worden. Auch seine Reise-Touren laufen langsam an. Im Frühling bietet er mehrere Touren auf die kanarischen Inseln an, die Resonanz ist gut, einige freie Plätze gibt es noch.

Besondere Beziehung zu den kanarischen Inseln

André Schumacher mit seinem Sohn Unai. Quelle: André Schumacher

Zu den kanarischen Inseln hat André Schumacher eine besondere Beziehung. Auf Gran Canaria hat er Freundin Jenni kennen und lieben gelernt hat. 2016 haben sie mit ihrem Sohn Unai eine abenteuerliche Reise unternommen: Mit einem Lastenfahrrad, zehn Kilo Windeln und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 1,26 km/h sind die drei von Bäbelin ins spanische Pamplona geradelt. Sie zelten auf Supermarktparkplätzen, in Gärtnereien und Turnhallen, zwischen Dolomitenfelsen und Pyrenäengipfeln. Sie trampen mit einem Containerschiff, treffen Spinner und Visionäre, werden von Nonnen umsorgt und kurz vor dem Ziel von Polizisten verhaftet. Doch sie schaffen es und eröffnen ein Jahr später die ersten Unterkünfte auf dem Kunterbunthof. Von Beginn an ist es die Vision, einen Ort der Begegnung und Kultur zu errichten.

Ein erstes Festival hat es im Sommer 2021 gegeben. Auch in diesem Jahr sind Veranstaltungen mit Vorträgen, Musik und vielen Begegnungen geplant. Erwartet wird unter anderem Erik Lorenz, der wie André Schumacher gerne auf Reisen ist und darüber in seinem Podcast „Weltwach“ berichtet. Beide reisen im Frühling auch auf die kanarischen Inseln, um von dort gemeinsame Audio- und Videobeiträge zu senden.

Baulich ist noch einiges geplant

Auch baulich soll es weitergehen. Nachdem im vergangenen Jahr das Kunterbunthof-Café fertig geworden ist, sollen die Jurten kleine Toiletten bekommen. Ein WC entsteht aus Paletten, das andere in einem hohlen Baumstamm. Das bekommt als Dach eine Glasscheibe. „Damit man im Dunkeln die Sterne sehen kann“, lacht André Schumacher. Eine Nacht in der Jurte gibt es ab 80 Euro, eine Übernachtung im Tiny House unterm Walnussbaum ab 40 Euro. Auch mit dem eigenen Wohnmobil können die Gäste anreisen. Auch dafür gibt es einen Stellplatz. Von dem aus ist man schnell auf der Insel Poel, in Wismar, Rostock und Lübeck. Auch mit der guten Anbindung kann der Hof punkten und mit einem Weinkeller, in dem spanische Traubenspezialitäten verkostet werden können. André Schumacher ist zufrieden mit dem, was er und Jenni in den vergangenen Jahren geschaffen haben: „Es ist ein toller Ort geworden, aber das Herumpuzzeln hört nie auf.“

Zelten neben einer Steinschleuder - die war einst die größte in Europa. Quelle: André Schumacher

Vier Festivals im Sommer Der Kunterbunthof befindet sich in Bäbelin, in der Gemeinde Züsow bei Neukloster. Hofbesitzer André Schumacher und Weltwach-Gründer Erik Lorenz laden dorthin zu vier langen Sommerwochenenden im Sommer ein. Die Gäste können sich auf Berichte von Weltenbummlern freuen, Jazz-Bands, Lesungen, Interviews, spanische Weine, leckere Biere und die feine Küche eines Spitzenkochs. Pro Wochenende gibt es nur 50 Tickets. Die Termine sind der 17. bis 19. Juni, 24. bis 26. Juni, 26. bis 28. August sowie der 2. bis 4. September. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite https://www.poletopole.de

Von Kerstin Schröder