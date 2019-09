Bad Kleinen

Zwar wurde der komplett umgestaltete Bahnhof in Bad Kleinen bereits am 9. Mai mit einem fest eingeweiht. Nun sind aber auch kleinere Restarbeiten abgeschlossen. Was etwas nach Geröll zwischen den Gleisen aussieht, sind nun Lebensräume für Tiere. Das geht aus dem Bauportal der Deutschen Bahn hervor.

Nach dem Abschluss der Hauptarbeiten wurden am Bahnhof Bad Kleinen bis Juni Restarbeiten durchgeführt. Unter anderem wurde der Mittelbereich begrünt. Zudem entstanden im Rahmen des landschaftspflegerischen Begleitplans Ersatzlebensräume für Eidechsen. Auch die Gleisanschlüsse für Gewerbezüge sind fertiggestellt.

Blick auf den neuen Gleisanschluss für Gewerbe im Bahnhof Bad Kleinen. Die Restarbeiten der Umgestaltung des Bahnhofes wurde im Sommer fertiggestellt. Quelle: Deutsche Bahn

Der Bahnhof in Bad Kleinen ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Mecklenburg-Vorpommern und wurde zu einer modernen und barrierefreien Verkehrsstation umgebaut. Unter anderem wurden die zwei Inselbahnsteige neu gebaut. Eine neue Fußgängerüberführung mit Aufzügen ermöglicht den barrierefreien Zugang zu den Bahnsteigen vom Bahnhofsvorplatz aus.

Im Herbst 2016 wurde mit den Umbauarbeiten begonnen. Zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2018 wurde die Verkehrsstation in Betrieb genommen. Am 9. Mai wurde die offizielle Inbetriebnahme gefeiert.

Knapp 45 Millionen Euro wurden über die Jahre insgesamt investiert und verbaut. Rund 37 Millionen Euro Bau- und Planungskosten stecken allein in den Umbau-Projekten der DB Netz AG, die unter anderem die neue Fußgängerbrücke zu den Bahnsteigen gebaut hat, die Gleise erneuert und verlängert hat, Bahnsteige erneuert und Wartehäuschen und Fahrstühle gebaut hat.

