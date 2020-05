Bahnkurve bei Gallentin: Bundesverkehrsausschuss lehnt Lärmschutz ab

Gallentin/Berlin

Viel Hoffnung haben die Gallentiner nicht mehr. Sie wollen die geplante Eisenbahnkurve, die an ihrem Dorf vorbeiführen soll, verhindern. Am Mittwoch war das Projekt der DB Netz AG, die die Strecke Lübeck-Schwerin ausbauen will, Thema im Verkehrsausschuss des Bundestages. Der hat aber nun einen Antrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, die die Forderungen der Gallentiner Bürgerinitiative unterstützt, abgelehnt.

Bericht der Bahn: Lärmvorsorge ist nicht notwendig

Die sogenannte Südkurve soll nach Planung der DB Netz AG nur etwa 200 Meter vom Ort entfernt und über einen bis zu fünf Meter hohen Damm verlaufen. Zu dicht für viele Gallentiner. Sie fürchten unter anderem, dass sie durch den Lärm der vorbeifahrenden Züge belästigt werden könnten – auch, weil sie sich dann von drei Seiten von Bahngleisen „umzingelt“ fühlen würden.

Das Dorf Gallentin würde mit der geplanten Südkurve in einem Bahn-Dreieck liegen. Quelle: Peter Täufel

In dem Bericht, den die Bahn im Bundesverkehrsausschuss am Mittwoch vorgelegt hat, steht jedoch unter anderem: „Bei dieser Untersuchung stellte sich in der Bestandssituation im Verlauf der gesamten Strecke keine gesetzlich notwendige Lärmvorsorge heraus.“ Und weiter: „Das Erfordernis für (aktive) Lärmschutzwände hat die schalltechnische Voruntersuchung im Rahmen der Vorplanung nicht ergeben. Die dahin gehenden Forderungen der Bürger gehen damit nach bisherigem Stand über das gesetzliche Maß hinaus.“

Grüne: Lärmschutz könnte zu mehr Akzeptanz bei Bewohnern führen

Unterstützung finden Kritiker der Bahnpläne nun zumindest in der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Die haben nämlich einen Antrag in den Verkehrsausschuss eingebracht (liegt der OZ vor), der auch die Forderungen der Gallentiner unterstützt. Auch sie fordern, die Vorschläge der frühzeitigen Bürgerbeteiligung aufzunehmen und unter anderem Maßnahmen zum Lärmschutz einzuleiten. Diese seien zwar gesetzlich in diesem Fall laut Eisenbahnbundesamt nicht nötig. Die Grünen glauben jedoch, dass das Projekt auf mehr Akzeptanz stoßen könnte, gäbe es dazu einen extra Bundestagsbeschluss, der den Lärmschutz finanziert. Es würde sich dabei um einen „überschaubaren einstelligen Millionenbetrag“ handeln, so ein Sprecher der Fraktion gegenüber der OZ.

Grüne: Menschen sind beim Lärmschutz sensibler geworden

Matthias Gastel, Grünen-Bundestagsabgeordneter und Antragsteller im Verkehrsausschuss des Bundestages, sagt zum Antrag: „Wir unterstützen das Ausbauprojekt zwischen Schwerin und Lübeck, da nach dem Ausbau das Angebot im Personenverkehr ausgebaut werden kann. Erstmals sind Lübeck und Schwerin über die Verbindungskurve bei Bad Kleinen künftig direkt verbunden.“ Eine Bahnreise aus der Landeshauptstadt an die Lübecker Bucht dauere nach dem Ausbau weniger als eine Stunde und das Umsteigen in Bad Kleinen gehöre dann der Vergangenheit an.

Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, zu geplanten Ausbaustrecke Lübeck-Schwerin: "Es ist für die Akzeptanz dieses Streckenausbaus sinnvoll, die Vorschläge aus der Bevölkerung zu bedenken. Gerade beim Lärmschutz sind viele Menschen inzwischen viel sensibler geworden als noch vor Jahren." Quelle: Stefan Kaminski

„Jetzt ist die letzte Gelegenheit, bei diesem Projekt gute Verbesserungsvorschläge in die weitere Planung aufzunehmen. Leider haben Union und SPD unseren Antrag im Ausschuss abgelehnt. Es ist für die Akzeptanz dieses Streckenausbaus sinnvoll, die Vorschläge aus der Bevölkerung zu bedenken. Gerade beim Lärmschutz sind viele Menschen inzwischen viel sensibler geworden als noch vor Jahren“, so Gastel gegenüber der OZ.

Bundesverkehrsausschuss lehnt Antrag der Grünen ab

Letztendlich wollte sich der Bundesverkehrsausschuss in seiner Empfehlung dem Antrag der Grünen jedoch nicht anschließen. Ende Mai könnte das Thema aber schon auf die Tagesordnung des Plenums rutschen. Dann wollen die Grünen einen weiteren Antrag zugunsten der Gallentiner Bürgerinitiative einreichen.

Auch die FDP mit Hagen Reinhold, der seinen Wahlkreis im Landkreis Rostock hat, hatte versucht, sich für die Gallentiner stark zu machen. Aus dem Berliner Büro heißt es nach der Ausschusssitzung jedoch nur, dass es keine neuen Erkenntnisse gegeben habe. Laut Bericht der Bahn sei die geplante Trasse alternativlos.

Von Michaela Krohn