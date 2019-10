Bahnprojekt Wismar: Politik stimmt Kostensteigerung zu

Wismar

Zähneknirschend hat die Bürgerschaft den Mehrkosten für das Bahnprojekt in der Poeler Straße zugestimmt. Die Kosten bei dem Vorhaben der Deutschen Bahn haben sich zwischenzeitlich mehr als verdoppelt: von rund 23 Millionen auf 52 Millionen Euro.

Da sich laut Eisenbahnkreuzungsgesetz die Bahn, die Stadt und der Bund die Kosten zu je einem Drittel teilen, muss auch die Hansestadt tiefer in die Tasche greifen: statt 8,5 Millionen Euro sind es nunmehr 17,5 Millionen Euro. Allerdings konnte die Stadt in langen Vergandlungsrunden Fördermittel beim Innen-, Wirtschafts- und Energieministerium einwerben. Am Ende beträgt der Eigenanteil der Stadt 2,3 Millionen Euro.

Die Bahn hatte die Kostenexplosion vor allem mit steigenden Baupreisen sowie technischen Nachbesserungen begründet. Die ursprünglichen Zahlen gingen auf das Jahr 2013 zurück.

Peter Manthey ( FDP) befürchtet, dass es bei den jetzigen Kosten nicht bleiben wird und zitierte aus der Begründung der Beschlussvorlage: „Somit wurde durch die DB Netz AG eine Neueinschätzung der voraussichtlichen Kostenmasse durch die Aktualisierung der Entwurfsplanung veranlasst.“ Das Wort „voraussichtlich“ sei keine klare Zahl, so Manthey. Bausenator Michael Berkhahn ( CDU) sagte dazu, dass die Bahn in den aktuellen Zahlen einen Kostenpuffer eingeplant habe.

Von einer „Ohnmacht der Bürgerschaft“ sprach Horst Krumpen ( Die Linke). Der Einfluss Wismars sei gleich null, weil es mit dem Eisenbahnkreuzungesetz eine gesetzliche Grundlagen gibt. Es werde zwar suggeriert, dass Wismar entscheiden könne, „das ist aber nicht so“, sagte Krumpen.

Bei aller Kritik ist das Vorhaben aus Sicht der CDU grundsätzlich zu begrüßen, so Tom Brüggert. Der Bedarf sei vorhanden, wenn man sich den Zustand der Bahnschienen und der Straße ansehe. Brüggert: „Da muss was passieren.“ Er dankte der Verwaltung für das letztlich gute Verhandlungsergebnis. Die Kosten für die Stadt konnten so deutlich gedrückt werden.

Aktuell laufen die vorbereitenden Arbeiten für die Bahnüber- und die Straßenunterführung. Im Mai 2020 sollen die Hauptarbeiten am Trogbauwerk (verkürzter Tunnel) beginnen. Nach jetzigem Stand ist mit einer Vollsperrung der Poeler Straße für Autos bis Oktober 2021 zu rechnen. Restarbeiten werden sich mindestens bis in das Jahr 2022 erstrecken.

Die neue Eisenbahnbrücke wird für drei Gleise gebaut. Sie ersetzt die beiden vorhandenen Bahnübergänge. Die Fahrbahn wird abgesenkt und verläuft unter der Eisenbahnbrücke. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es einen separaten Fuß- und Radweg.

