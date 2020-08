Wismar

Es dauert noch, bis sie wieder „zwinkern“ können. Ralf Froese hat die großen Farbflächen aufgetragen. Details wie die Augen kommen in den nächsten Tagen. Ab Ende nächster Woche sollen die beiden Schwedenköpfe wieder vor dem Baumhaus am Alten Hafen stehen. Beim Wismarer Metallrestaurator Ralf Froese und dem Metallbauer Michael Hundt ( Groß Stieten) waren sie zur Schönheitskur.

Ein Schwedenkopf war umgefallen

„Einer war umgefallen“, erzählt der Metallrestaurator von der Befestigung aus DDR-Zeiten, an denen der Zahn der Zeit in Form von Rost kräftig nagte. „Es hat lange gehalten“, so das Lob des Fachmanns. Beim Sturz zerbrach der Kopf an seiner Nahtstelle.

Anzeige

„Der Metallguss besteht aus zwei Hälften und ist innen hohl“, beschreibt Ralf Froese. Diese zwei Hälften werden verschraubt, verklebt und verkittet, so dass kein Wasser eindringen kann. Im April 1903 wurden die Schwedenköpfe nach dem Original durch zwei gusseiserne Köpfe aus der Wismarer Eisengießerei Crull ersetzt und auf ihrem angestammten Dalbensitz montiert, bevor sie vors Baumhaus kamen.

Weitere OZ+ Artikel

Trockeneis gegen alte Farbe und Rost

Ralf Froese hatte empfohlen, auch den zweiten Schwedenkopf in die Werkstatt zu schicken, bevor ihm das gleiche Schicksal ereilt. Der genaue Blick gab ihm Recht. „Es war höchste Zeit!“ Die Schwedenköpfe wurden mit Trockeneis gereinigt. Mit diesem materialschonendem Verfahren konnte die alte, schadhafte Farbe und eben auch Rost entfernt werden.

Und die Farbe muss ab und an erneuert werden. „Die hält nicht ewig. Gerade durch die Oberflächenspannungen durch Sonne im Sommer und Eis im Winter wird das Material sehr beansprucht“, erzählt Ralf Froese. Dazu nun der Sturz. Bereits 1995 waren beide Köpfe in der Werkstatt von Ralf Froese und wurden grundlegend restauriert. Damals war weitaus mehr zu tun, wie die Dokumentationsfotos zeigen.

Zehn Berufe in einem

Für den Metallrestaurator ist das keine ungewöhnliche Arbeit, den Köpfen in enger Absprache mit der Wismarer Denkmalpflege wieder ihr Gesicht aufzumalen. „Das sind zehn verschiedene Berufe“, lacht Ralf Froese und zeigt seine Werkstatt mit Schmiede, Gelbgießerei, kleiner Drehbank sowie der Technik zum Löten, Schweißen und Polieren von Metall.

In den 1970ern ist er langsam in den ungewöhnlichen Beruf eingestiegen, dank des Vaters. Erst als „Feierabendtätigkeit“, seit 1987 als Metallrestaurator bei der städtischen Denkmalpflege und seit 1998 selbstständig. An der Wasserkunst hat er gearbeitet und das Dach des St.-Marien-Kirchturms gedeckt. „Das war eine tolle Zeit“, beschreibt er. „Sonntags auf dem Dachkreuz der Kirche sitzend die Frühstückspause und die Aussicht genießen!“

Von Nicole Hollatz