Barnekow: Anwohner beklagen Raserei auf Ortsdurchfahrt

Barnekow/Hohenkirchen/Wismar

Etwa einen halben Kilometer misst die Ortsdurchfahrt Barnekow. Vor allem durch den Pendlerverkehr von Grevesmühlen nach Wismar und umgekehrt ist die Strecke durch den Ort, die Wismarsche Straße, viel befahren. Bei einer Vielzahl der Autofahrer, so der Vorwurf aus der Bevölkerung, zeigt die Tachonadel ihrer Fahrzeuge mehr als 50 Kilometer pro Stunde an – mitunter sogar deutlich mehr. Vor allem im Bereich der Bushaltestelle seien die gefahrenen Geschwindigkeiten zu hoch und stellen eine Gefährdung für die Fußgänger und vor allem für die Schulkinder, die die Wismarsche Straße queren, dar, heißt es.

In der Tat führt die lose Bebauung am Ortseingang aus Richtung Wismar kommend dazu, dass zahlreiche Verkehrsteilnehmer erst auf Höhe des Feuerwehrgerätehauses ihre gefahrene Geschwindigkeit reduzieren. Das hat ein Test der OZ vor Ort ergeben. Anders verhält es sich, wenn rechts auf der kleinen Freifläche unmittelbar hinter dem Ortseingangsschild ein Fahrzeug steht, das als mobiler Blitzer vermutet wird. Dann bremsen alle vorschriftsmäßig ab.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ähnlich ist es am Ortseingang aus Richtung Grevesmühlen kommend. Dort bremsen die Autofahrer am Ortseingangsschild zwar eher ab als in der Gegenrichtung, aber schon an der Einfahrt zur Wirtschaftsstraße sind viele wieder schneller als erlaubt unterwegs. Das muss sich ändern, forderten Anwohner jüngst in der Bauausschusssitzung der Gemeinde. Der Wunsch nach einer 30er-Zone wurde zunächst laut. Als Alternative ist eine Geschwindigkeitsanzeige ins Spiel gebracht worden. Und diese landet nun am kommenden Dienstag, 16. März, auf der Tagesordnung der Gemeindevertreter. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Barnekower Feuerwehrgerätehaus.

Realisierung 2022 möglich

Birgit Heine (CDU), seit 2003 Bürgermeisterin in Barnekow. Quelle: privat

Die Bürgermeisterin der Gemeinde, Birgit Heine, bestätigt die Aussagen der Einwohner, dass viele Autofahrer in Barnekow viel zu schnell unterwegs sind. „Ich befürworte eine Geschwindigkeitstafel“, erklärte sie im OZ-Gespräch am Telefon. Abgestimmt werden soll am Dienstag über einen Grundsatzbeschluss, eine solche Geschwindigkeitsanzeige mit Smileys zu installieren. Realisiert werden könnte das Vorhaben im kommenden Jahr. Entsprechende Mittel sollen, sofern die Gemeindevertreter zustimmen, im Haushalt für 2022 eingeplant werden. Birgit Heine rechnet mit Gesamtkosten von 2350 Euro – 2100 Euro für das Messgerät an sich und 250 Euro für zwei Verkehrszeichenpfosten, an die die Tafel angebracht wird. Die Hälfte der Kosten sind nach Auskunft der Kämmerei durch vorhandene Spenden an die Gemeinde abgedeckt.

Maßnahme mit Lerneffekt?

Aufgestellt werden könnten die Pfosten jeweils am Ortseingang aus Grevesmühlen und Wismar kommend. Alle sechs Monate im Wechsel soll das Messgerät dann den Standort wechseln. Mittels eines Solarmoduls werde es mit Strom versorgt.

Die Anzeigetafeln sind den meisten bekannt: Wird die eingestellte Geschwindigkeitsschwelle – auf der Landesstraße durch Barnekow sind es 50 km/h – überschritten, blinkt ein roter, traurig guckender Smiley auf und zeigt die gefahrene Geschwindigkeit an. Hält sich der Fahrer an die Geschwindigkeit, zeigt sich ein grünes, lächelndes Gesicht auf der LED-Anzeige. Untersuchungen haben ergeben, dass solche Anzeigetafeln erwiesenermaßen einen Lerneffekt mit sich bringen und die Autofahrer die Geschwindigkeit reduzieren und sich die Verkehrssicherheit damit erhöht, heißt es unter anderem vonseiten des ADAC.

Zehn Geschwindigkeitstafeln in Gemeinde Hohenkirchen

Von deren Sinn überzeugt ist auch Hohenkirchens Bürgermeister Jan van Leeuwen (CDU) – und dabei spricht er aus Erfahrung. Denn seine Gemeinde zählt mit inzwischen zehn Geschwindigkeitstafeln zu den Vorreitern im Landkreis. Die verteilen sich auf Beckerwitz, Hohen Wieschendorf, Hohenkirchen, Manderow, Neu Jassewitz, Groß Walmstorf, Gramkow und Niendorf.

In Wismar gibt ein anderes Bild: Hier sollte auf Wunsch der CDU geprüft werden, an welchen Straßenabschnitten Geschwindigkeitstafeln beziehungsweise Dialogdisplays mit Smileys sinnvoll angebracht werden können. Die Stadtverwaltung sieht allerdings keine Notwendigkeit. Begründung: Dem Ordnungsamt sei keine wissenschaftliche Untersuchung bekannt, die belege, dass die Verwendung einer solchen Anzeige nachweislich zur Unfallverhütung beiträgt. Aus Kostengründen wurden sie deshalb nicht verwendet.

Von Jana Franke