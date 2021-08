Barrierefrei? Gebärdensprachdolmetscherin geht in Wismar auf Nosferatus Spuren

Wismar

Diese Führung durch Wismar erregte Aufmerksamkeit: Nicht nur, weil Micha Glockemann in der Kleidung von vor 100 Jahren rumlief, sondern insbesondere, weil Gebärdensprachdolmetscherin Nina Mühl neben ihm lief und mit ihrer Gestik und Mimik das, was der Gästeführer erzählte, für gehörlose Menschen übersetzte.

Micha Glockemann lief als Produzent von 1921 durch Wismar und zeigte seinen Gästen die „aktuellen Drehorte“ zum Film Nosferatu. Der wurde vor 100 Jahren unter anderem in Wismar gedreht. In St. Georgen wird noch in dieser Woche die Horrorkomödie „Nosferatu – Ein Drehtag des Grauens“ gezeigt. Die barrierefreie Vorstellung mit zusätzlicher Übersetzung in Gebärden-, Schriftsprache und Audiodeskription hat Tradition. Die Gästeführung auf den Spuren von Nosferatu und mit Gebärdensprache war ein Novum.

Nosferatu barrierefrei?

Micha Glockemann ließ seine Gäste lachen. „Vorsicht vor dem Wismarer Pflaster, wer hier stürzt, weiß, wieso es Pflaster heißt“, kommentierte er beim Weg durch die Blüffelstraße. Mit Rollstuhl oder Rollator hätte man keine Chance gehabt, mit einer Sehbehinderung wäre der Weg gefährlich geworden. Und die dunklen Regenwolken zur Führung waren sowieso nur Kulisse für die richtige Nosferatu-Stimmung.

Gästeführer Micha Glockemann und Gebärdensprachdolmetscherin Nina Mühl bei ihrer Führung. Quelle: Nicole Hollatz

In St. Georgen erlebten die Gäste die Nosferatu-Aufführung mit Augenmerk auf ihre besonderen Bedürfnisse. Cornelia Harwardt hat die Aufführung schon einige Tage vorher gesehen und war von der schauspielerischen Leistung begeistert. Allerdings nicht von der Organisation, gerade wenn es um Barrierefreiheit geht.

Schwer mit Rollstuhl und Co.

Sie hatte sich mit ihrer Gehbehinderung vorher angemeldet – dass sie mit Rollator und Fußbank kommt und Beinfreiheit braucht. Sie hat eine Beinprothese (deswegen die Fußbank) und am anderen Bein eine Versteifung, dazu keine Schultergelenke und eine Versteifung in der Wirbelsäule. „Das sind 100 Prozent Behinderungsgrad“, sagt sie.

„Der barrierefreie Eingang war natürlich trotzdem nicht geöffnet und mein Mann musste zusehen, wie er mich hinten herum über das grobe Kopfsteinpflaster und die vorhandenen Stufen ohne Blessuren in das Innere der Kirche bekam. Ungefähr das gleiche Erlebnis hatte ich in dieser und der letzten Woche dreimal bei Veranstaltungen in Wismar.“

Nachfragen für den Toilettenschlüssel

Sie würde sich mehr Selbstverständlichkeiten statt „Nachfragen müssen“ wünschen. Beispielsweise könne man in Wismar als Rollstuhlfahrerin kaum ohne Hilfe auf Toilette gehen. „Man muss immer jemanden fragen, der einem die Tür öffnet.“ Andere Städte sind weiter. „Rollstuhlfahrer haben einen so genannten Euroschlüssel, mit dem sie selbstständig die rollstuhlgerechten Toiletten öffnen können.“ In Wismar gibt es das System, so Cornelia Harwardt, wohl nicht.

Andreas Conrad las die Audiodeskription, bei der blinde und sehbehinderte Menschen die Aktionen auf der Bühne beschrieben bekommen. Quelle: Nicole Hollatz

Von hohen Bordsteinen, ungünstig gelegenen Behindertenparkplätzen und engen Wegen in frisch sanierten Gebäuden ganz zu schweigen. „Einfach mal einen Rollstuhl ausborgen und so Wismar erleben“, so ihr Tipp. Und: alle Verbesserungen helfen genauso Eltern mit Kinderwagen oder Menschen mit Rollator.

Von Nicole Hollatz