Bauarbeiten in Poeler Straße: In Wismar fällt ab Juni ein großer Parkplatz weg

Wismar

Die Bauarbeiten in der Poeler Straße wirken sich ab Juni auf das Parken am Altstadtrand aus. Ein großer Parkplatz mit 95 Stellplätzen wird für etwa zwei Jahre entfallen. „Im Zuge der Kreuzungsmaßnahme der Deutschen Bahn in der Poeler Straße wird auch der Parkplatz zwischen dem ZOB und der Ladestraße in Anspruch genommen“, so die Verwaltung.

Wegen des Umverlegens von Versorgungsleitungen ist ab dem 1. Juni die Zufahrt zum Parkplatz nicht mehr gegeben. Im weiteren Verlauf der Maßnahme wird die Baustraße für den Ausbau des Knotenpunktes Poeler Tor über den Parkplatz verlaufen.

Von Beschäftigten gut angenommen

Aus diesem Grund wird der vor allem von Beschäftigten in der Innenstadt gut frequentierte Sandparkplatz hinter dem ZOB nicht mehr zur Verfügung stehen.

Gut angenommen wurde der Parkplatz von Beschäftigten, weil hier das Guten-Morgen-Ticket gilt. Das heißt: Wer zwischen 4 und 9 Uhr sein Parkticket zieht, zahlt den Tageshöchstbetrag von einem Euro. Dies gilt im Zeitraum vom 15. März bis 31. Oktober. Das sind die klassischen Touristenmonate.

Ersatz am Hafen

Weil nun der Parkplatz mit dem Guten-Morgen-Ticket entfällt, will die Stadt diesen Tarif alternativ ab Juni auf dem Parkplatz Altstadt/Hafen ( Sandparkplatz vor dem Parkhaus) einführen. Dort gilt bisher nicht diese Regelung.

Die Bürgerschaft muss auf ihrer Sitzung am 28. Mai über die Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung abstimmen. Davon ist auszugehen, der Eigenbetriebsausschuss hat dies bereits getan.

Möglichkeiten für das „Guten-Morgen-Ticket“ gibt es auf fünf Parkplätzen am Altstadtrand (siehe Info-Kasten). Mit der Änderung steigt die Anzahl der Plätze mit dem Morgentarif von jetzt 478 auf 503. Unterm Strich entfallen aber 95 innenstadtnahe Stellplätze für etwa zwei Jahre.

Guten-Morgen-Ticket Das Guten-Morgen-Ticket ist auf diesen Parkplätzen in Wismar möglich: Altstadt/Bahnhof/ZOB P1: 55 Stellplätze Altstadt/Hafen: 120 Stellplätze, ab Juni bei Zustimmung der Bürgerschaft Stockholmer Straße: 9 Stellplätze Parkplatz Bahnhof: 149 Stellplätze Altstadt/Turmstraße P2: 170 Stellplätze (Sandfläche) Der Parkplatz Altstadt/Bahnhof/ZOB P2 (Sandplatz hinter dem ZOB) mit 95 Stellplätzen entfällt ab Juni. Mit dem Guten-Morgen-Ticket kann vom 15. März bis 31. Oktober für 1 Euro den ganzen Tag geparkt werden, wenn das Ticket zwischen 4 und 9 Uhr gezogen wird.

1 Euro für den Tag

Das „Guten-Morgen-Ticket“ war eingeführt worden, um vor allem Beschäftigten, die in der Innenstadt arbeiten, ein günstiges Angebot zum Abstellen ihres Autos zu unterbreiten. Viele Geschäfte öffnen um 9 Uhr, andere um 10 Uhr. Kritiker, wie Peter Manthey ( FDP), begrüßen den Tarif, hätten es lieber gesehen, wenn das günstige Ticket bis 10 Uhr gelöst werden könnte. Senator Michael Berkhahn ( CDU) ist gegen eine Ausweitung der Uhrzeit. Er will die Einnahmeseite nicht aus den Augen verlieren.

Nicht für Touristen gedacht

Denn Touristen, die in der Regel nicht zu den Frühaufstehern zählen, sollen eigentlich nicht von dem günstigen Ticket profitieren. Sie suchen im Laufe des Tages einen Parkplatz auf und zahlen dann die üblichen Tarife.

Für die Touristen, die den Sandparkplatz hinter dem ZOB bisher auch genutzt haben, weist die Stadt auf das Parkhaus Altstadt-Hafen hin. Dort stünden ausreichend Parkmöglichkeiten (211 Stellplätze) zur Verfügung. Bei Wohnmobilen verweist die Verwaltung auf die beiden Stellplatzanlagen am Schiffbauerdamm und in Redentin.

Die Verwaltung soll dem Eigenbetriebsausschuss der Bürgerschaft eine Auswertung vorlegen, wie das „Guten-Morgen-Ticket“ von der Bevölkerung angenommen wird.

Von Heiko Hoffmann