Bauarbeiten laufen: Neubeginn in der Mehrzweckhalle Wismar

Der Sport in Hallen und auf Plätzen ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie zum Erliegen gekommen. Acht lange Wochen ist das nun schon so. Die Mehrzweckhalle an der Bürgermeister-Haupt-Straße in Wismar wird auch mit dem Comeback des Sports nicht zur Verfügung stehen.

50. Geburtstag im Dezember

Etwa zwei Jahre wird sie für Sport und andere Veranstaltungen wie die Jugendweihen nicht zur Verfügung stehen. Das 50. Hallenjubiläum am 30. Dezember 2020 wird nicht gefeiert werden können. Seit Januar sind die ersten Arbeiten in der Mehrzweckhalle im Gange. Gesperrt ist die Halle seit Sommer 2019.

Fast alles raus

Nach Angaben der Stadtverwaltung werden die Arbeiten für Abbruch und Schadstoffentsorgung voraussichtlich bis Mitte Mai 2020 abgeschlossen sein. Das Parkett ist raus, Verkleidungen sind demontiert, Toilettenbecken abgebaut. Das Foyer und der Ausschankbereich sind komplett leer. Bei den Turnern, Akrobaten und Boxern wurde ebenfalls Tabula rasa gemacht. Die veraltete Elektrotechnik einschließlich aller Kabel ist entsorgt.

Hier haben Turner und Akrobaten trainiert. Quelle: Heiko Hoffmann

Kosten steigen

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Kosten in Höhe von 6,9 Millionen Euro – davon muss die Stadt 1,2 Millionen Euro aufbringen – für die technische Sanierung nicht ausreichen werden, um die im Jahr 1970 eröffnete Mehrzweckhalle auf Vordermann zu bringen. „Da die geschätzten Kosten für die brandschutztechnische Instandsetzung höher ausfallen als zunächst erwartet, sind weitere Fördermittel beantragt worden“, teilt die Stadtverwaltung auf OZ-Anfrage mit.

Mehraufwand beim Bauen festgestellt

Die Baumaßnahme umfasst mindestens 19 Lose. Die meisten Arbeiten stehen noch bevor, die ersten Überraschungen hat es somit schon gegeben. Während der Abbrucharbeiten sei in einigen Bereichen ein baulicher Mehraufwand festgestellt worden. Für diesen Mehraufwand wurden Kostenberechnungen aufgestellt und dem Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt (SBL) zur Prüfung übergeben.

Die Sanierung der Halle ist zwar in zwei Bauabschnitte unterteilt, praktisch gehören aber beide zusammen, da sie technisch im Zusammenhang stehen. „Mit dem genehmigten vorzeitigen Maßnahmebeginn und dem Erhalt des Zuwendungsbescheides können die weiteren Ausschreibungen vorgenommen werden“, so Andreas Nielsen vom Bereich Öffentlichkeitsarbeit der Stadt.

Auf die Frage, ob die Corona-Krise Auswirkungen auf den Bauablauflauf beziehungsweise auf die Auftragsvergabe hat, sagt Nielsen: „Auf die aktuellen Arbeiten hat die Coronakrise bisher kaum Auswirkungen.“ Lediglich die Bauberatungen vor Ort seien entfallen.

Zur Galerie Seit Januar laufen die ersten Arbeiten zur Sanierung.

Start mit Verspätung

Wegen des verspäteten Baubeginns hatte es Ende 2019 Kritik an der Stadt gegeben. Das hatte eine Menge Staub aufgewirbelt. Die Verwaltung gab als Grund an, dass der Förderbescheid für den zweiten Bauabschnitt vom Bund erst Mitte November vorgelegen habe. Vorab hätten keine Bauleistungen getätigt werden dürfen, um Fördergelder nicht zu riskieren.

Da die Stadt wegen der Corona-Krise ihre Investitionen eventuell neu justieren muss, ist es allerdings gut, dass das Projekt Mehrzweckhalle finanziell abgesichert ist.

Was alles gemacht wird

Die Arbeiten umfassen unter anderem die Sanierung beziehungsweise Erneuerung der Umkleide-, Sanitär-, Sport- und Technikräume und der Flure. Auf Vordermann gebracht werden außerdem das Foyer, die Starkstromanlagen, die Sanitärinstallation, die Grundleitungen für Schmutz- und Regenwasser sowie die Lüftungsanlagen für Sport- und Umkleideräume.

Parkett wird es in der Halle nicht mehr geben. Die Stadt begründet dies mit zu hohem Pflegeaufwand. Die angrenzenden Sporträume für Boxen und Gymnastik erhalten ebenfalls einen neuen Sportboden. Das Brandschutzkonzept sieht ferner Arbeiten an der Zuschauertribüne vor. Eine Reduzierung der Plätze soll es nicht geben.

Blick von der Gastronomieversorgung ins Foyer: Tabula rasa auch hier. Quelle: Heiko Hoffmann

Neuer Ausschankbereich

Anfang des Jahres hatten sich Verwaltung und der Ausschuss für Kultur und Sport mit den Kosten der gastronomischen Versorgung in der Halle beschäftigt. Die Verwaltung hätte die Sanierung des Versorgungsbereiches zwar kalkuliert. Sie sei aber wegen vermutlicher Mehrkosten von 200 000 Euro nicht in den Sanierungsplan aufgenommen worden, so die CDU. Im Februar hieß es, dass diese Kosten gedeckt sind.

Nächste Halle Die alte Brecht-Sporthalle an der Käthe-Kollwitz-Promenade am Friedenshof in Wismar ist das nächste Vorhaben. Wahrscheinlicher als eine Sanierung ist ein Neubau. Die Halle ist dringend sanierungsbedürftig. Schon zwei Mal wurde die Maßnahme verschoben. Eine Zuschauertribüne mit 199 Plätzen soll eingebaut werden. Der Bund stellt 3,8 Millionen Euro zur Verfügung. Kosten für die Stadt: 1,2 Millionen Euro. Neubau/Sanierung ist erst nach Fertigstellung der Mehrzweckhalle möglich.

Von Heiko Hoffmann