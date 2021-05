Reinstorf

Ungewohnt sieht der Bauer heute aus – Björn Sauer trägt eine weiße Hose, Stiefel und ein Schlachterhemd. Mit einem Mitarbeiter steht er in der Wurstküche auf seinem Hof in Reinstorf. Die ist vor wenigen Tagen mit neuen, effizienten Edelstahlgeräten ausgestattet worden – dank Fördermittel. Insgesamt 35 000 Euro sind in die Modernisierung investiert worden, 60 Prozent stammen aus dem ELER/LEADER-Programm. „Wir haben einen Antrag beim Regionalmanager dieses EU-Förderprogramms, Erich Reppenhagen, gestellt und einen Zuschlag bekommen“, so Deborah Sauer.

Fleischwolf und Kuperkessel

Björn Sauer an der neuen Wurstmengmaschine Quelle: Kerstin Erz

Mit dem Geld haben sich der Jungbauer und seine Deborah einen Kühlcontainer zur Lagerung und zum Transport der Rinder, eine Waage mit Etikettierung, einen elektrischen Fleischwolf, eine Wurstmengmaschine, einen Kochkessel zum Einwecken und Fleischabkochen sowie einen großen Vakuumierer gekauft. Außerdem wurden noch eine Registrierkasse und ein Kupferkessel zum Marmeladekochen angeschafft. „Daraus schmeckt die Marmelade viel intensiver und die Farbe bleibt bedeutend kräftiger“, freut sich Deborah Sauer. „Zudem bekomme ich mit einem Mal Kochen 75 Gläser, also 25 Liter heraus, während mit unserem alten Kessel nur fünf Liter pro Kochvorgang möglich waren. Der bedeutet für mich eine enorme Zeitersparnis.“

200 Kilo für Räucherkammer

Deborah Sauer verkauft die fertigen Produkte dann frisch im Hofladen. Quelle: Kerstin Erz

Auch die neuen Geräte in der Wurstküche sind leistungsfähiger und einfacher zu reinigen. Künftig sollen alle drei Wochen etwa 200 Kilogramm Wurst für die Räucherkammer hergestellt werden. Dazu Sauerfleisch und Leberwurst im Glas. Zu Ostern und Weihnachten wird das Dreifache für den Verkauf im Hofladen produziert. „Wir wollen außerdem das Sortiment erweitern, Kochwürste und Frischwurst im Glas anbieten und weitere Arten von Dauerwurst“, verrät Björn Sauer. Die Rezepte hätten sie selbst kreiert. „Wir probieren viel aus. Was sich bewährt, bringen wir in den Hofladen.“

Dieser Kauf der neuen Maschinen ist die erste eigene Aktion von Björn und Deborah Sauer nach der Hofübergabe durch seine Eltern. Die genießen nun ihren wohlverdienten Ruhestand an der Ostsee. Und es gibt weitere Pläne für den Storchenhof in Reinstorf: „Wir müssen dringend die Dächer sanieren, um den denkmal-historischen Wert unseres Drei-Seiten-Hofes zu erhalten“, erzählt Deborah Sauer. 2021/22 sollen deshalb die beiden Scheunen und der Hofladen ausgebessert und erneuert werden.

Von Kerstin Erz