Rostock/Hamburg

Der Preisanstieg für „Betongold“ setzt sich in MV ungebrochen fort. Vor allem bei Baugrundstücken und Eigentumswohnungen müssen Käufer stärker in die Tasche greifen. Die höchsten Preise für gebrauchte Eigenheime indes werden in der Landeshauptstadt verlangt. Im Schnitt sind für ein frei stehendes Ein- oder Zweifamilienhaus 400 000 Euro zu berappen.

Das zeigt die Studie „Markt für Wohnimmobilien 2020“ der Landesbausparkassen (LBS). Und auch die Corona-Krise hat zu keinem Einbruch auf dem Markt geführt. „Unser aktueller Kaufpreisspiegel bestätigt den Aufwärtstrend bei den Preisen in den meisten größeren Städten Mecklenburg-Vorpommerns“, betont Winfried Ebert, Mitglied des Vorstandes der LBS Ost.

Anzeige

Preissprünge bei Bauland

So hat sich im vergangenen Jahr gerade in Schwerin, Bad Doberan und Neubrandenburg Bauland erheblich verteuert. Im Schnitt sind laut Studie 170 Euro pro Quadratmeter – ein Plus von 31 Prozent – in der Landeshauptstadt zu zahlen.

Weitere OZ+ Artikel

In Bad Doberan stieg der Preis gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent auf 150 Euro. Kräftig zugelegt hat mit nun 120 Euro (plus 20 Prozent) auch Neubrandenburg.

Preisspiegel 2020

Baugrundstücke (€/m²) Eigenheime (in 1000 €) Rostock 220 bis 370 250 bis 420 Schwerin 130 bis 180 250 bis 470 Bad Doberan 130 bis 180 195 bis 250 Wismar 120 bis 240 175 bis 260 Stralsund 100 bis 300 180 bis 320 Greifswald 90 bis 280 180 bis 320 Güstrow 60 bis 100 150 bis 250 Ribnitz-Damgarten 15 bis 100 125 bis 295

„Nachholeffekte“ in Landeshauptstadt

Den Preisruck insbesondere bei Baugrundstücken in Schwerin sieht Peter-Georg Wagner indes gelassen. „Es handelt sich um Nachholeffekte. In der Landeshauptstadt war das Preisniveau lange Zeit deutlich niedriger“, erläutert der Geschäftsführer des Immobilienverbandes IVD Nord. Der Verband vereint rund 1500 Mitgliedsunternehmen der Wohnungswirtschaft in den Ländern MV, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Peter-Georg Wagner, Geschäftsführer des Immobilienverbandes IVD Quelle: Archiv

Wagner verweist auf das seit Jahren bestehende hohe Niveau in Rostock. Hier stieg der Quadratmeterpreis „nur“ um drei Prozent. In der größten Stadt des Landes liegt der ermittelte Durchschnittswert allerdings bereits bei 310 Euro. Das Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hansestadt beziffert den Wert auf 270 Euro.

Für ein frei stehendes Ein- oder Zweifamilienhaus werden in der Hansestadt im Schnitt 350 000 Euro aufgerufen. Zum Vergleich: Laut LBS-Untersuchung werden in Bad Doberan durchschnittliche Preise von 225 000 Euro erzielt. Das sind 35 000 Euro mehr als im Vergleichszeitraum 2015.

Günstigere Angebote in Güstrow und Demmin

Auf den nachfolgenden Plätzen der Preisskala im Nordosten folgen die Städte Waren/ Müritz mit Eigenheimpreisen von 240 000 Euro, Greifswald und Neustrelitz mit 230 000 Euro sowie Wismar und Ribnitz-Damgarten mit 220 000 Euro.

OZ-Kommentar zu Hausbau in MV wird immer teurer: Finanzpolster zwingend nötig

Günstiger wird es für Eigenheim-Interessenten in Güstrow (180 000 Euro), Boizenburg (165 000 Euro), Hagenow (155 000 Euro) oder Demmin (150 000 Euro). In Ludwigslust kann man den Hauskauf für 140 000 Euro verwirklichen.

Nachfrage viel höher als Angebot

Aufgrund der günstigen Zinsen ist die Nachfrage nach Eigenheimen besonders hoch und weit größer als das Angebot in den größeren Städten. Das wirke sich auch auf die Preise in den „Speckgürteln“ der Städte aus, verdeutlicht LBS-Chef Ebert. Gerade bei den Wohnimmobilien und Ferienobjekten hat auch die Corona-Krise zu keinem Einbruch auf dem Markt geführt.

„Während bei Wohnimmobilien die Nachfrage gleichbleibend hoch ist, steigt sie bei Ferienobjekten spürbar“, erläutert der LBS-Gebietsleiter für Rostock und den Landkreis Rostock, Roland Prahl. Die Bürger hätten aus der Krise gelernt und strebten in Wohnungsfragen zunehmend nach Unabhängigkeit, so der Finanzierungsfachmann.

Roland Prahl, LBS-Gebietsleiter für Rostock und den Landkreis Rostock Quelle: LBS

Die Objektbeschaffung wird laut Aussagen in der Branche jedoch aufgrund des geringen Angebotes zunehmend schwieriger. Zumal sich Notverkäufe noch nicht abzeichnen. „Die Auswirkungen der Krise angesichts Kurzarbeit, Jobverlust und drohender Insolvenzen sind aber nur aufgeschoben“, warnt Lutz Heinecke, Präsident des Landesverbandes Haus & Grund MV. Gerade bei jungen Familien sei das finanzielle Polster schnell aufgebraucht, verdeutlicht Jurist Heinecke, dessen Interessenverband mehr als 2400 Vermieter im Nordosten vereint.

Restriktive Vorgaben hinsichtlich Eigenkapital

Die Folge: Gerade in Top-Lagen steigen die Preise weiter. In Binz auf Rügen oder Heringsdorf und Ahlbeck auf Usedom würden beispielsweise bei Eigentumswohnungen mitunter fünfstellige Beträge pro Quadratmeter aufgerufen, so IVD-Experte Wagner. In Rostock lag der durchschnittliche Preis laut Liegenschaftsamt der Hansestadt bei 2771 Euro pro Quadratmeter.

Die Preise klettern Um 60 Prozentstiegen in den vergangenen fünf Jahren die Angebotspreise für Eigenheime in der Landeshauptstadt. Laut aktueller LBS-Studie war in Schwerin allein im vergangenen Jahr ein Plus von 14 Prozent zu verzeichnen. In Rostockkletterten die Preise demnach seit 2015 um satte 70 000 Euro, in Stralsund um 65 000 Euro. Die aktuellen Kaufpreisefür neue und gebrauchte Wohnimmobilien in 1040 Städten sind auch online unter www.lbs-mfw.de einsehbar. Die kostenlose Broschüre kann schriftlich beim LBS-Versandservice, Stichwort „ Immobilienmarkt 2020“, Werner-von-Siemens-Str. 13, 53340 Meckenheim, per Mail über lbs@druckcenter.de bestellt werden.

Wagner räumt ein, dass Objekte teilweise überbezahlt seien. Das Platzen einer Immobilien-Blase indes fürchtet er nicht: „Es existiert eine reelle Nachfrage gerade bei Wohn- und Ferienobjekten. Und die Banken arbeiten ohne große Risiken.“ Wagner verweist auf deren restriktive Handhabung hinsichtlich eines ausreichend hohen Eigenkapitals aufseiten der Käufer.

Auf Finanzierungsreserve achten!

Dies unterstreicht LBS-Mitarbeiter Prahl. So müsse der Bauherr mindestens Eigenkapital in Höhe der anfallenden Nebenkosten des Bauvorhabens besitzen. Zudem sollte jeder Häuslebauer aus seinen Eigenmitteln eine Finanzierungsreserve von mindestens 10 000 Euro vorhalten. „Denn zu unvorhergesehenen Ausgaben kommt es in der Praxis immer“, so Prahl.

Von Volker Penne