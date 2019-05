Wismar

Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl in Wismar. Am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter in Wismar, Haffburg, auf das Gelände einer Firma vor und entwendeten dort mehrere Baumaschinenanbauteile. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt, dürfte jedoch im vierstelligen Bereich liegen. Das Polizeihauptrevier Wismar ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Aufgrund der Erkenntnisse, die die Polizei vor Ort gesammelt hat, und des teils sperrigen Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Diebe die Dunkelheit nutzten und ein Fahrzeug bzw. eine Fahrzeugkombination mit Ladekapazität verwendeten. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der 03841/203 0 zu melden.

OZ