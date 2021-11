Wismar

„Das geht mir alles viel zu langsam da unten!“, schüttelt Wolfgang Drevs den Kopf. „Der Winter steht vor der Tür!“ Mitte September hatte er die Aktion „Nordwestmecklenburg hilft Bad Neuenahr-Ahrweiler“ ins Leben gerufen und in der OSTSEE-ZEITUNG um Spenden und Unterstützung geworben. Die Resonanz war enorm.

Gratisurlaub für Betroffene

Seitdem ist der engagierte Wismarer am Organisieren und Rumtelefonieren. Nun wird es endlich konkret. „Am 9. November fahren wir runter“, erzählt er. Zehn Jahre lang hat Wolfgang Drevs in Bad Neuenahr-Ahrweiler gearbeitet. „Ich habe gute Kontakte da unten und kenne die Menschen und weiß, was sie brauchen.“

Der Wismarer organisiert seit Wochen kostenfreie Urlaube für betroffene Familien an der Ostsee und hat so mit den Menschen, die für die Auszeit in die Region kommen, Kontakt. „Ein älteres Ehepaar hatte gerade das Haus durchsaniert, um den Ruhestand dann genießen zu können. Die haben nun gar nichts mehr!“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei einer anderen Familie – Oma, Mutter, sechsjähriger Sohn – war die große Sorge, dass das Kind im Ferienhaus im Erdgeschoss nicht schlafen könne, weil der Junge die zerstörerische Kraft der Wassermassen im Erdgeschoss zu Hause live miterleben musste und traumatisiert ist.

Man bekommt Gänsehaut, wenn Wolfgang Drevs erzählt, wie es den Menschen nun, fast vier Monate danach geht. „Ein Bekannter meinte, dass die Flut eine Katastrophe war, aber die Bürokratie nun sei noch viel schlimmer! Wir müssen da unten helfen! Und wir müssen auch immer wieder darüber berichten, damit die Situation der Menschen dort nicht aus dem Blick gerät!“ Am Freitag können die Wismarer noch einmal konkret Spenden abgeben.

Transporter voller Baumaterial

Gebraucht werden beispielsweise OSB-Platten, um Häuser sichern zu können, bis neue Fenster oder Türen kommen. „Das Wismarer EGGER-Werk hat zehn Tonnen Material schon runtergeschickt“, erzählt er lächelnd und dankbar vom Erfolg seines Aufrufs und der persönlichen Ansprache bei den entsprechenden Entscheidern. Landrat Tino Schomann (CDU) und Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) haben die Schirmherrschaft für die Spendenaktion übernommen.

Mit großen Transportern und einem prall gefüllten Anhänger geht es am Montag los ins Flutgebiet. „Stefan Schröder von der Wismarer Krebs-Gruppe und die Autovermietung Joyride stellen uns die Fahrzeuge“, dankt Wolfgang Drevs. Das Lübecker Agenturhaus hilft bei den Spritkosten. Mit wie vielen Autos die Helfer runterfahren, kommt auf die Menge des Materials an.

„Die beiden Wismarer Malerfirmen Kohagen und Pagels sowie der Baustoffhandel Richter haben Farbe für innen und außen gespendet. Die Menschen brauchen dringend Farbe! Das Unternehmen Baupunkt Flügel hat Ölradiatoren und Bautrockner besorgt.“ 100 Ölradiatoren, finanziert über einen Verein im Ahrtal und besorgt dank der Firma aus Dorf Mecklenburg sind schon unten. Die Heizungs- und Sanitärfirma HLS-Albrecht hat Wasch- und Toilettenbecken bereitgestellt.

Weiter helfen

„Das sind gut zwei Tonnen Baumaterial, die wir nächste Woche runterfahren“, dankt Wolfgang Drevs den Helfern. Vor Ort gibt es ein Baustoffzelt, wo diese Spenden aus ganz Deutschland ankommen. Mit dem entsprechenden Berechtigungsausweis können die Betroffenen sich das Material abholen – so wird sichergestellt, dass die Spenden ankommen.

Wolfgang Drevs weiß, es wird viel mehr gebraucht als gespendet. „Wir brauchen jetzt Kleinmaterial. Tuben mit Silikon, Werkzeuge, Arbeitskleidung, Lagerregale, Bauschaum, Heizlüfter, Durchlauferhitzer, Briefkästen“, fängt Wolfgang Drevs an aufzuzählen. Beim Onlineversandhandel Amazon gibt es eine digitale Wunschliste „Baustoffzelt Kaiser“.

Von 10 bis 13 Uhr steht er am 5. November im Wismarer Theaterfoyer und sammelt weitere Spenden ein. „Keine abgelaufenen oder nicht mehr nutzbaren Sachen. Nur Arbeitsmaterial und Baustoffe, die verarbeitet werden können. Keine Klamotten außer Arbeitskleidung!“ Wolfgang Drevs würde sich auch über weitere Helfer und Mitorganisatoren freuen. Kontakt zu Wolfgang Drevs: 0179 / 23 24 399.

Von Nicole Hollatz