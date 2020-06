Wismar

Mit einem kniffligen Beschluss zum Bebauungsplan Sondergebiet Einkaufszentrum und Wohnmobilstellplatz, öffentlicher Parkplatz und Wohngebiet am Dreweswäldchen fordert der Bauausschuss die Verwaltung heraus.

Hintergrund ist: Die Bürgerschaft hat auf ihrer letzten Sitzung am 28. Mai die öffentliche Auslegung des B-Planes mit klarer Mehrheit und ohne Ergänzungsanträge beschlossen. Wegen der Corona-Einschränkungen und der mehrere hundert Seiten umfassenden Planungsunterlagen wurde die Auslegung von der Verwaltung auf sechs statt der üblichen vier Wochen ausgedehnt.

Anzeige

Laut Bekanntmachung der Stadt findet die Auslegung vom 16. Juni bis zum 3. August statt. Die Unterlagen sind im Bauamt oder auch im Internet einsehbar.

Weitere OZ+ Artikel

Überraschender Beschluss

Am Montag regte Lysann Schmidt-Blaahs (Grüne) in der Sitzung des Bauausschusses unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ eine öffentliche Informationsveranstaltung in der zweiten oder dritten Woche der Auslegung an. „Ich halte angesichts der umfangreichen Unterlagen eine Veranstaltung für sinnvoll“, so Schmidt-Blaahs.

Diese könnte in einem Raum, unter freiem Himmel oder auch online stattfinden. Nach der Diskussion wurde daraus ein Antrag, der mehrheitlich von den Vertretern von Grüne, FDP, AfD, FWF und Piraten beschlossen wurde (5 Ja-, 3 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung). SPD und CDU stimmten dagegen, die Linke enthielt sich.

Hier eine Luftaufnahme von 2019 mit der Fläche des früheren Gaswerkes. Quelle: Ulrich Jahr

Ist der Beschluss rechtens?

Doch darf der Bauausschuss das beschließen oder darf das nur die Bürgerschaft? Und ist so eine Veranstaltung während der Auslegung erlaubt? Bausenator Michael Berkhahn ( CDU), von Hause aus Jurist, war bei der Sitzung nicht anwesend. Nun werden sich die Juristen der Verwaltung der Sache annehmen. Beim Bauausschuss-Vorsitzenden Roland Kargel (Linke) kamen schon nach der Abstimmung am Montag erste Zweifel auf: „Ich bin mir jetzt unsicher, was wir dürfen und was nicht.“

Bauamtsleiterin Nadine Domschat-Jahnke ließ am Montag erkennen, dass sie, ob des Beschlusses, wenig begeistert ist. Sie verwies auf die längere Auslegungsdauer und auf die auf Corona abgestimmten Möglichkeiten.

Die öffentliche Auslegung des B-Planentwurfes findet, wie die Verwaltung informiert, in der Zeit der Corona-Pandemie unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregelungen sowie Erfassung der Kontaktdaten statt.

Einzelhandel und Wohnen

Auf das ehemalige Gaswerkgelände ziehen Aldi und Edeka, ein Hotel, Gastronomie und Läden. Zu den weiteren Plänen zählen etwa 60 Wohnungen, ein öffentlicher Parkplatz mit etwa 120 Stellplätzen und ein Caravanplatz für 60 Fahrzeuge.

Die HD Investitions- und Verwaltungs GmbH aus Siegburg ( Nordrhein-Westfalen) ist Eigentümer der meisten Flächen und Investor. Mit der Stadt gab es im Vorfeld Absprachen, was auf dem Areal möglich ist und was gewünscht wird. Neben der Zufahrt über die Schweriner Straße wird es eine zusätzliche Anbindung über die Bürgermeister-Haupt-Straße geben. „Wir haben bei diesem Projekt viele Effekte, die wir zusammenführen können“, so Bausenator Berkhahn.

Hier sind die Unterlagen einsehbar Die Unterlagen zum B-Planentwurf liegen vom 16. Juni bis 3. August in der Kopenhagener Straße 1, Raum 128, im ersten Obergeschoss aus: montags und freitags von 8.30 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 8.30 bis 12 und 14 bis 16.30 Uhr. Vorab ist ein Termin telefonisch unter 03841/251-6001 zu vereinbaren. Außerdem sind die Unterlagen auf den Internetseiten der Hansestadt unter http://www.wismar.de/Bürger/Aktuelles/ Öffentliche_Auslegungen/ einsehbar. Hinweise und Kritik sind schriftlich vor Ort oder per E-Mail (bauamt@wismar.de) möglich.

Lesen Sie auch

Von Heiko Hoffmann