Mit den steigenden Frühlingstemperaturen können auch die Baumaßnahmen der Hansestadt Wismar im Straßen- und Tiefbau sowie bei den Freiflächen weiter Fahrt aufnehmen. Folgende Projekte stehen an:

Neue Freifläche am Alter Hafen

An der künftigen Freizeitfläche im Alten Hafen werden derzeit die Fundamente für die Spielgeräte und Bänke hergestellt. Anschließend werden in den nächsten Wochen die Pflasterarbeiten und Pflanzungen der Hochbeete vorgenommen. Ab Juni erfolgt dann voraussichtlich der Aufbau der Spielgeräte. Fertig sein soll der Platz im Sommer.

Bürgermeister-Haupt-Straße

In der Bürgermeister-Haupt-Straße wird in der Woche vom 4. bis 8. April die Fahrbahn asphaltiert. Das kann technologisch bedingt nur bei trockenem Wetter und durchgängigen Temperaturen über 5 Grad Celsius erfolgen. Deshalb seien diese Arbeiten in den stark verregneten Wintermonaten und dem kalten März nicht möglich gewesen, so die Stadtverwaltung. Nach der Asphaltierung kann die Fahrspur von der Schweriner Straße in Richtung Phillip-Müller-Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden. Anschließend wird der Geh- und Radweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite komplettiert.

Kleinschmiedestraße/Bei der Klosterkirche

Die Baumaßnahmen des Um- und Ausbaus der Kleinschmiedestraße und Bei der Klosterkirche werden in der Woche vom 4. bis 8. April beginnen. In beiden Straßen werden die Ver- und Entsorgungsleitungen des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes sowie der Stadtwerke Wismar erneuert. Im Anschluss wird die Fahrbahn neu gestaltet – mit Pflastersteinen. Die Fertigstellung der Kleinschmiedestraße ist für Ende 2022 und Bei der Klosterkirche für Mitte 2023 geplant.

Die neue Werftstraße

Ab Mitte April ist vorgesehen, den ersten Abschnitt der Erschließungsstraße zum Werftgelände und den dazugehörigen Fuß- und Radweg „Schwarzer Weg“ zu asphaltieren. Anschließend erfolgt die Montage der Geländer, Absturzsicherungen sowie der Beleuchtungsanlagen im gesamten Baufeld. Die Freigabe des „Schwarzen Weges“ ist für Juni 2022 geplant.

Wie die Stadtverwaltung betont, habe der Krieg in der Ukraine auch Auswirkungen auf die Bauwirtschaft. Aufgrund der aktuellen Lieferengpässe bei Stahl und Bitumen sei besonders der Straßen- und Tiefbau betroffen. Bis zu einem Drittel der hiesigen Bitumenversorgung droht auszufallen, weil wichtige Raffinerien von Lieferungen aus Russland abhängig sind. Die genannten Termine entsprechen dem gegenwärtigen Planungsstand, sie können sich aufgrund des geschilderten Sachverhaltes kurzfristig ändern.

