Wismar

Das Grundstück ist bereits mit Pflöcken markiert und abgesteckt. In der vergangenen Woche hatte es für den neuen Netto Marken-Discount – auch als roter Netto bekannt – in Dargetzow die jüngste Baubesprechung vor Ort gegeben. Derzeit sind die notwendigen Anschlüsse an das Versorgungsnetz in Vorbereitung, die Baggerarbeiten in vollem Gang. „Ich gehe davon aus, dass die Grundplatte in spätestens vier Wochen gegossen sein wird, danach geht es in die Höhe“, umschreibt Gebietsleiter Patrick Muranko in dieser Woche. Der Zeitplan ist eng gestrickt. Im dritten Quartal soll der Markt eröffnet werden, voraussichtlich im August gemeinsam mit dem Markt für Möbel, Boss, in direkter Nachbarschaft.

Der Rohbau von Möbel Boss in Dargetzow ist so gut wie fertig. Quelle: Heiko Hoffmann

„Mit einem Verkaufsbereich von 1050 Quadratmetern plus Nebenfläche wird es der größte Markt von Netto Marken-Discount in der Region“, erklärt Patrick Muranko. In Wismar wird es der dritte sein, in Nordwestmecklenburg der neunte und MV-weit der 108., zählt er auf. „Wir haben lange überlegt, ob ein dritter Markt in Wismar Sinn macht, aber die Lage ist ideal und es ist vor allem für die Dargetzower ein Gewinn“, glaubt er. In der Vergangenheit hatte auch die Stadt immer wieder betont, dass es in Dargetzow an Nahversorgung fehlt und dabei auf den Wunsch vieler Dargetzower verwiesen. Die nächsten Einkaufsmöglichkeiten sind in Kritzow beziehungsweise in den Stadtteilen Wismar-Ost oder Kagenmarkt. „Wir wären dann hier für die Dargetzower auch fußläufig erreichbar“, freut sich Muranko.

Netto sucht Mitarbeiter

Bauherr des neuen Nettomarktes ist die Porta-Gruppe aus Porta Westfalica (Nordrhein-Westfalen). Baulich umgesetzt wird er von der Wismarer Firma IGB Construct GmbH mit Sitz im Wismarer Westhafen. „Wir mieten uns in das Objekt ein“, verdeutlicht der Netto-Gebietsleiter. Einziehen wird ebenso ein Bäcker mit Café, erklärt er weiter. Zwei regionale Unternehmen sind im Gespräch. Da die Verhandlungen laufen, gibt er keine weiteren Details bekannt. Dafür verrät er, dass zehn bis 15 Mitarbeiter für den Nettomarkt gesucht werden. Entsprechende Werbeplakate dafür werden in den kommenden Tagen vor Ort aufgestellt. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Das Objekt wird mit viel Glas versehen. „Vor allem zur dunklen Jahreszeit soll es beleuchtet sehr einladend wirken“, so Muranko. Der Blick wird auf den Bäcker- und den Eingangsbereich freigegeben. Neu für das Unternehmen im Markt selbst wird eine sechs Meter lange Backwarenstation. „In der Größe gibt es die noch nicht in der Region“, weiß der Gebietsleiter.

Der Möbelmarkt (grün) befindet sich im Rohbau, die Grundplatte des Nettomarktes (rot) soll innerhalb der nächsten vier Wochen gegossen werden. Es entstehen 230 Stellflächen (blau). Quelle: Ulrich Jahr/Thomas Spietz

Vor Ort werden 230 Parkplätze entstehen, die die Kunden von Netto und Möbel Boss gemeinsam nutzen können. Die Zufahrt erfolgt über den Kreisverkehr und die Straße Am Ring. „Der Möbelmarkt ist ein wichtiger Magnet, von dem auch wir profitieren werden“, glaubt Muranko. Der soll ebenfalls im August eröffnet werden. Das zweigeschossige Objekt verfügt über eine Verkaufsfläche von 5500 Quadratmetern. Auch hier entstehen Arbeitsplätze – gut 25 an der Zahl. Möbel Boss sucht Mitarbeiter für Verkauf, Planung und Verkauf von Küchen, zum Auffüllen des Sortiments, Kassieren sowie Lager und Logistik.

Lübsche Straße: Pfahlgründung war große Hürde

Nach einigen Verzögerungen gehen nun auch die Arbeiten am Netto Marken-Discount in der Lübschen Straße in Wismar weiter. Bis zum Sommer wird das Bestandsgebäude modernisiert. Die Investitionssumme liegt bei etwa 1,5 Millionen Euro. Vorgesehen sind unter anderem ein attraktiver Eingangsbereich mit moderner Glasfront sowie eine neue Leergutannahme. Zudem vergrößert sich die Verkaufsfläche von derzeit 750 auf 1000 Quadratmeter. Dadurch werde es eine großzügigere Warenpräsentation, niedriger angeordnete Regale und breitere Gänge geben.

„Die größte Hürde in den vergangenen Wochen war der Unterboden für den Anbau“, gibt Patrick Muranko zu. Die Pfahlgründung habe mehr Zeit in Anspruch eingenommen als zunächst eingeplant. Mit der wird der Baugrund ausreichend tragfähig gemacht. „Aber wir liegen noch im Plan“, beruhigt er. Die sechswöchige für die Sanierung notwendige Schließung des Marktes werde rechtzeitig bekanntgegeben, verspricht er.

Von Jana Franke