Vor knapp einem Jahr ist die Jugendherberge in Beckerwitz an den Schweriner Unternehmer Martin Henning Bischoff verkauft worden – für 1,111 Millionen Euro. Mit der Summe hat er mehrere Konkurrenten hinter sich gelassen, unter anderem die Gemeinde Hohenkirchen, zu der Beckerwitz gehört. Auch sie wollte das 1,5 Hektar große Grundstück in Ostseenähe kaufen, hatte aber nur das Mindestgebot (885 000 Euro) abgegeben. Ist sie deshalb jetzt zum schlechten Verlierer geworden?

„Ja“, sagt Martin Henning Bischoff. Er fühlt sich von der Gemeinde im Stich gelassen und mehr noch: „Ich fühle mich nicht willkommen“, sagt der Investor enttäuscht. Grund ist eine aktuelle Empfehlung des Bauausschusses. Die sieht vor, dass weitere Bebauung auf dem Areal nicht so einfach möglich ist.

Investor: Gewerbesteuern für die Gemeinde

Der Besitzer möchte einige Häuser bauen – möglicherweise für einen Arzt, der seine Praxis mit nach Beckerwitz bringen würde. „Ich befinde mich bereits in Gesprächen mit einem Interessenten, der ernsthaft eine Veränderung auf das Land an die Ostsee erwägt“, berichtet Martin Henning Bischoff. Er selbst möchte seinen Wohnsitz ebenfalls nach Beckerwitz verlagern und alle in seinem Besitz befindliche Unternehmen. Damit würden die Gewerbesteuern dem Gemeindehaushalt zugutekommen.

Mit diesen Argumenten hat der Investor versucht, die Bauausschussmitglieder zu überzeugen, die Flächen südlich der Straße „Zur Wiek“ – zu dem auch die Jugendherberge gehört – aus dem Geltungsbereich des Aufstellungsbeschlusses für den B-Plan Nummer 31 herauszunehmen. Das haben sie nicht getan.

Gemeinde will das Areal mitgestalten

Bürgermeister Jan van Leeuwen (CDU) versteht die Aufregung nicht. Er ist auch Mitglied des Bauausschusses. Für ihn hören sich die Ideen des Investors gut an. Ob der Arzt aber auch tatsächlich nach Beckerwitz komme oder die Verlagerung der Firmensitze tatsächlich stattfinde, das wisse die Gemeinde nicht. Außerdem soll zunächst einmal nur der Geltungsbereich für den Bebauungsplan festgelegt werden. „Der umfasst weitere Grundstücke in Beckerwitz-Ausbau, nicht nur das der Jugendherberge“, betont er.

Ziel sei es, bei den Entwicklungen der Grundstücke nicht vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. „Wir wollen als Gemeinde mitentscheiden können, was in Beckerwitz-Ausbau passiert, wir wollen Teil der Entwicklung sein“, erklärt der Bürgermeister. In anderen Orten hätte die Gemeinde das Nachsehen gehabt.

In Beckerwitz-Ausbau soll das nicht passieren. Deshalb werde an dem Aufstellungsbeschluss gearbeitet. Damit sei der Bebauungsplan aber noch längst nicht in Stein gemeißelt. „Wir sind immer gesprächsbereit“, betont der Bürgermeister. Auch was die Nutzung des Jugendherbergsgelände angehe. Wichtig sei dort seiner Ansicht aber, dass das Einzeldenkmal als solches erkennbar bleibe und nicht verbaut werde.

Investor kann noch nicht sagen, wie es weitergeht

Für Martin Henning Bischoff gibt es im Moment keine Veranlassung, den Aufstellungsbeschluss auf den südlichen Teil der Straße „Zur Wiek“ zu erweitern. Er appelliert an die Gemeindevertretung, dem nicht zuzustimmen: „Wir möchten gemeinschaftlich mit der Gemeinde Planungsmöglichkeiten der Bebauung und der Nutzung für die Zukunft in Ruhe erörtern und Lösungen finden, die im Interesse der Gemeinde als auch im Interesse des Eigentümers sind.“

Aus wegen Brandschutzmängel Im Frühjahr 2018 wurde die Jugendherberge vor den Toren Wismars wegen massiver Brandschutzmängel geschlossen. Um die zu beheben, wäre eine Investition in Höhe von 1,4 Millionen Euro notwendig gewesen. Das Geld konnte das Deutsche Jugendherbergswerk nicht aufbringen und löste deshalb den Vertrag mit dem Kreis auf. Ein Jahr später wurde das Areal öffentlich ausgeschrieben – zuerst mit Nutzungskonzept, danach ohne. Das 1,5 Hektar große Grundstück liegt knapp 800 Meter von der Wismarbucht entfernt und ist von landwirtschaftlichen Flächen umgeben.

Er könne zurzeit nicht sagen, wie die vorhandenen Gebäude dauerhaft mit Leben gefüllt werden. Die jetzige Nutzung zu Ferienwohnzwecken, Einzelhandel und Büro betrachte er als temporär. Ebenso seien die sechs Wabenhäuser zeitlich begrenzt und würden vermutlich irgendwann zurückgebaut.

Nutzungskonzept musste nicht vorgelegt werden

Ein Nutzungskonzept musste er mit seinem Kaufangebot nicht vorlegen, genau wie die anderen Interessenten. Dadurch erhoffte sich der Landkreis mehr Geld und der Plan ging auf. Das gegenüberliegende ehemalige Sanitär- und Küchengebäude der Herberge hat die Gemeinde Hohenkirchen für 223 000 Euro gekauft, um es in einen Treffpunkt für Jugendliche, Senioren und Gemeindevertreter umzuwandeln. Sie war dafür der einzige Bieter.

Mitgeboten für die zwei denkmalgeschützten Villen und Wabenhäuser hatte neben dem Schweriner Investor auch Eva Jöhrs. Die ehemalige Leiterin der Jugendherberge in Beckerwitz wollte daraus einen Wildkräuterhof mit Schlafplätzen vornehmlich für Schulklassen machen. Nun hat sie einen Kooperationsvertrag mit dem neuen Besitzer und betreibt die Wabenhausherberge. Ab April werden die Holzhäuser, die aussehen wie Bienenwaben, und eine Ferienwohnung wieder vermietet.

