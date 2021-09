Beckerwitz

Unschöne Überraschung beim Abendspaziergang an der Ostsee: OZ-Leserin Carina Porath hat am Sonnabend einen toten Schweinswal entdeckt. „Wir waren am Abend unterwegs zwischen Beckerwitz und Hohen Wieschendorf, als wir das tote Tier entdeckt haben“, berichtet sie. Dass es sich um keinen Fisch handeln würde, das sei ihr und ihrer Begleiterin gleich klar gewesen.

Nach einem Instagrampost wussten die Frauen, dass es sich um einen Schweinswal handelt und was zu tun sei. Im Stralsunder Meeresmuseum habe sie allerdings niemand telefonisch erreichen können, daher habe sie die Experten dort per Mail über den Fund unterrichtet. Die Todesursache ist derzeit unklar. Das Tier wies keine größeren Verletzungen auf.

Schweinswale größte Säugetiere der Ostsee

Schweinswale gehören zu den größten Säugetieren, die in der Ostsee leben. Immer wieder werden die Tiere gesichtet, auch tote Schweinswale an den Stränden sind keine Seltenheit. Für Aufregung und großes öffentliches Interesse sorgte im Juli die Meldung über das Verhalten von Badegästen in der Lübecker Bucht vor Grömitz.

Dort hatte ein offenbar kranker Schweinswal sich in flaches Wasser begeben, zahlreiche Menschen streichelten das Tier. Die Fotos von der Aktion sorgten in den sozialen Netzwerken für reichlich Empörung. Wenig später starb der Schweinswal. Sogar die Polizei ermittelte in dem Fall wegen mutmaßlicher Tierquälerei.

Von Michael Prochnow