Bei Biebernick in Wismar sind die Kinder jetzt die Chefs

„Das ist ein Glücksfall“, sagt Stefan Biebernick unumwunden. Nach 32 Jahren treten er und seine Frau Heike in die zweite Reihe. Die Stefan Biebernick GmbH & Co. Fenster und Türen KG wird seit dem 1. Oktober offiziell von Friederike und Sebastian Ohloff geführt. Dass Tochter und Schwiegersohn in den Handwerksbetrieb einsteigen, ist nicht selbstverständlich. Aus zweierlei Gründen. Zum einen hatten die jungen Leute zunächst eigene berufliche Pläne gelebt, zum anderen gestaltet sich die Unternehmensnachfolge allgemein häufig als sehr schwierig.

Nach Schätzungen der Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern in MV sind es bis zu 10 500 Unternehmen, die in den nächsten Jahren in einen Nachfolgeprozess eintreten.

Frühzeitig gekümmert

„Man muss sich langfristig damit befassen“, sagen Stefan (58) und Heike (55) Biebernick. Bei ihnen war es vor vier, fünf Jahren. „Wenn du dich erst mit 65 damit beschäftigst, bist du mit 70 raus aus der Firma. Dann kann es aber schon zu spät sein“, ist der langjährige Chef überzeugt und meint in Richtung der jungen Leute: „Ohne euch wäre der Betrieb wohl auseinandergefallen.“ Denn auch die Gesellen haben die Entwicklung im Blick.

Nachfolgezentrale In MV gibt es eine Nachfolgezentrale mit Sitz in Schwerin. Die sitzt im Haus der Industrie- und Handelskammer in Schwerin, bearbeitet das Thema aber für ganz Mecklenburg-Vorpommern. Nachfolgezentrale MV: Teamleiter Frank Bartelsen, Graf-Schack-Allee 12, 19053 Schwerin, Tel.: 0385-3955543 oder www.nachfolgezentrale-mv.de

„Wir haben uns das eine ganze Weile durch den Kopf gehen lassen“, sagt Friederike Ohloff rückblickend. Ihr Mann, jetzt der Geschäftsführer, ergänzt: „Vorher waren wir 16 Stunden am Tag zusammen, jetzt sind daraus 24 Stunden geworden.“ Einige könnten sich das nicht vorstellen. „Bei uns passt das“, ist Sebastian Ohloff überzeugt. Der 36-jährige Wismarer hat in Hamburg Fahrzeugtechnik studiert und wechselte beruflich nach München. Auch Friederike (35) zog es nach dem Studium in Hamburg zur Gesundheitswirtin in die bayerische Landeshauptstadt.

Großeltern nicht „schuldlos“

„Wir wollten schon irgendwann gerne wieder in den Norden zurück. Norden hätte Hannover, Kiel, Hamburg oder Lübeck sein können. Am Ende wurde es die Heimat“, lacht die Mutter zweier Kinder (drei und fünf Jahre). Die Großeltern waren daran nicht ganz „schuldlos“. München war für sie zu weit weg. Die Zeitung wurde nach Stellenanzeigen durchforstet. Mit Erfolg. Sebastian kam über ein Jobangebot für das Unternehmen Kärcher vor einigen Jahren nach Wismar zurück, Friederike fast zeitgleich und auch über eine Anzeige zur Ostseeklinik nach Poel.

Dann stellte sich allmählich die Frage der Unternehmensnachfolge. Sebastian Ohloff ist seit Sommer 2016 bei Biebernick, seine Frau folgte ein Jahr später.

Endlich 40-Stunden-Woche

Die Biebernicks bleiben an Bord. Sie sprechen von einem fließenden Übergang. „Wir freuen uns auf eine 40-Stunden-Woche“, schmunzelt Stefan. Und auf mehr Zeit für Enkelkinder, Garten, Segeln und Modelleisenbahn. Zwei Wochen Urlaub am Stück habe es, wenn überhaupt, nur im Winter gegeben.

Stefan Biebernick hatte bei der Glaserei August Knüppel in der Lübschen Straße gelernt und gearbeitet. „Schon damals wollte ich mich selbstständig machen.“ Nicht nur der dicke Lada seines Meisters sei dafür der Antrieb gewesen.

Anfang im Hochhaus Wendorf

1987 war es soweit. Die Biebernicks eröffneten im Hochhaus in Wendorf ihre Glaserei. Heike, gelernte Krankenschwester, stieg mit ein. Nach der Wende zog die Firma zum Daumoor und baute dort vor allem Fenster. 1990 war der „Glasereibetrieb Stefan Biebernick“ die erste Firma in Wismar, die mit der Produktion von Kunststofffenstern und -türen begann.

Die Nachfrage war groß und die Werkstatt platzte bald aus allen Nähten. So errichte das Ehepaar 1994 im Gewerbegebiet Hoher Damm, Am Seeufer 8, das Betriebsgebäude mit moderner Werkstatt und Ausstellungsbereich. „Unser Vorteil war all die Jahre, dass wir mit unserer Produktion und unseren Mitarbeitern schnell reagieren und alles anbieten können“, so Stefan Biebernick.

Darum sagt Tochter Friederike: „Wir wollen das Rad jetzt nicht neu erfinden.“ Schwiegersohn Sebastian sieht im Generationswechsel aber auch die Chance, zum Beispiel die Karte Digitalisierung mehr auszuspielen. Ihre Hobbys – sie Badminton, er Rugby – wollen sie weiter pflegen. Und wenn es in den Urlaub geht, wissen die jungen Leute die Firma bei Stefan und Heike Biebernick in guten Händen.

