Bei Neukloster: Autofahrer kracht in umgestürzten Baum

Neukloster

Die Freiwillige Feuerwehr Neukloster musste in der Sturmnacht zu vier witterungsbedingten Einsätzen ausrücken, darunter zu einem Verkehrsunfall. Auf der Bundesstraße 192 war ein Autofahrer gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Das Unglück ereignete sich gegen 22.40 Uhr in Reinstorf. Der 58-jährige Fahrer musste mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. An dem Volkswagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro. Die Feuerwehr beräumte den Baum mit einem Radlader.

Außerdem mussten die Neukloster Einsatzkräfte lockere Teile von einem Dach herunterholen und zwei weitere umgestürzte Bäume von Straßen räumen.

Bereitschaft auf der Wache

Auf der Landesstraße 12 Höhe Wodorf war ein Pappel auf die Straße gestürzt. Mit einem Radlader wurde der Baum von der Feuerwehr Blowatz zur Seite gerückt und die Straße so wieder passiert gemacht. Einige Stunden zuvor – gegen 22 Uhr – hatten die Einsatzkräfte der Gemeinde ihren ersten Einsatz. Ein großer Baum lag quer über der Hauptstraße in Blowatz. Er wurde zersägt und weggeräumt. Die Einsatzkräfte blieben auf der Wache in Bereitschaft. Auch die Führungsgruppe des Amtes Neuburg hatte sich dort einquartiert.

Auch in vielen anderen Gerätehäusern bleiben die Kameraden vorsorglich in Bereitschaft.

In Zierow musste die Feuerwehr wieder in der Ortschaft Wisch einen Baum von der Straße holen. Schon vor zwei Tagen beim letzten Sturm musste dort ein großer Baum beseitigt werden, der einen Milchlaster gestoppt hatte.

Von OZ