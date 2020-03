Bei erfolgreichem Abwahlantrag: Wismarer SPD stellt Kandidatin auf

Wismar

Bekommt Wismar eine neue Bürgerschaftspräsidentin? Dieser Frage wird am Donnerstag ab 18 Uhr im Rathaus beantwortet. Die Fraktion der Linken hat einen Abwahlantrag gestellt. Ihrer Meinung nach agiere die jetzige Amtsinhaberin Sabine Mönch-Kalina (Für-Wismar-Forum) nicht parteiübergreifend in ihrer Funktion und habe seit ihrer Wahl im Juni 2019 nicht dazu beigetragen, die Bürgerschaft zusammenzuführen.

„Stattdessen sorgt sie dafür, dass die Gräben zwischen den Fraktionen noch tiefer werden“, begründet Horst Krumpen (Linken) den Antrag. Beispiele dafür sollen in der Sondersitzung genannt werden. Aber auch, dass Mönch-Kalina offenbar mit Stimmen der AfD gewählt wurde, hatte für Kritik gesorgt – die nach der Thüringen-Wahl lauter wurde.

SPD will eigene Kandidatin aufstellen

Sollte der Abwahlantrag durchgehen, will die SPD-Fraktion eine Kandidatin aufstellen: Sabine Matthiesen. Sie ist direkt in die Bürgerschaft gewählt worden und seit 13 Jahren Geschäftsführerin des Filmbüro MV in Wismar. „In dieser Funktion ist sie in der Öffentlichkeit der Hansestadt vielen Bürgern bekannt. Sie trägt durch ihren unermüdlichen Einsatz viel zum kulturellen Geschehen in Wismar bei und prägt die Stadt hierdurch bereits jetzt mit“, teilt der SPD-Fraktionsvorsitzende Michael Tiedtke mit.

Sabine Matthiesen sei ideale Besetzung

Sabine Matthiesen (56, SPD) ist Geschäftsführerin des Filmbüros MV Quelle: Haike Werfel

Im vielfältigen Bereich von Kunst und Kultur, Film und Medien habe Sabine Matthiesen bereits jetzt schon viele unterschiedliche Interessen und Vorstellungen miteinander verbinden müssen. „Da ist viel Fingerspitzengefühl gefordert, aber auch die Fähigkeit, sich zurücknehmen zu können. Neutral und wertfrei bleiben, ist hier eine notwendige Voraussetzung“, ergänzt Michael Tiedtke.

Außerdem habe Sabine Matthiesen eine 30-jährige Erfahrung mit der Leitung von Gremien wie Gesellschafterversammlungen, Vorstandssitzungen, Jurysitzungen der Filmförderung und Mitgliederversammlungen. „Mit ihrer ausgleichenden Art, ihrer Anerkennung bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und den Erfahrungen im Umgang mit Gremien ist Frau Sabine Matthiesen aus Sicht der SPD-Fraktion eine ideale Besetzung als Präsidentin“, betont Tiedtke.

Tilo Gundlack kandidiert nicht mehr

Der ehemalige Präsident, SPD-Bürgerschaftsmitglied Tilo Gundlack, hatte bei der Kommunalwahl 2019 die meisten Stimmen (7897) geholt, konnte aber bei der Wahl des Präsidenten nicht die Mehrheit der Bürgerschaftsmitglieder von sich überzeugen. Stattdessen wurde Sabine Mönch-Kalina in der geheimen Abstimmung offenbar mit den Stimmen von AfD, CDU, FDP, Grünen, Piraten und Freie Wähler in das Amt gewählt. Sie selbst hatte von einem Bündnis gesprochen, das sie unterstützt habe, und schloss SPD und Linke aus. Die Präsidentenwahl gewann am Ende Mönch-Kalina mit 19:17 gegen Gundlack.

Tilo Gundlack hat am Montag eine weitere Kandidatur ausgeschlossen. Dafür seien familiäre Gründe ausschlaggebend, so der 51-Jährige. Seine Frau leide seit längerer Zeit an Krebs. Ihr Zustand habe sich seit Juni 2019 erheblich verschlechtert. Deshalb habe er den Entschluss gefasst.

CDU unterstützt Abwahlantrag nicht

Die Wismarer Bürgerschaft hat 37 Mitglieder. Sie entscheiden am Donnerstagabend über den Abwahlantrag. Auch diesmal könnte es wie der Wahl von Sabine Mönch-Kalina äußerst knapp werden. Nach Informationen von SPD und Linke soll eine einfache Mehrheit ausreichen. Linke und SPD kommen zusammen auf 16 Stimmen. Dann würden noch drei Stimmen fehlen.

Die CDU-Fraktion ist mit der Arbeit von Sabine Mönch-Kalina zufrieden: „Wir werden die polemische Inszenierung der Linken sowie den Antrag nicht unterstützen“, teilt der Fraktionsvorsitzende Tom Brüggert mit. Die Fraktion hat sechs Sitze.

Das Für-Wismar-Forum mit drei Mitgliedern wird seine Amtsinhaberin unterstützen. Nach Auskunft des Fraktionsvorsitzenden Marcel Schröder habe sich seine Fraktion damit befasst, wie sie mit dem Abwahlantrag der Linken umgehen werde. „Wir stehen hinter Frau Mönch-Kalina und unterstützen sie weiterhin, weil wir von ihrer Arbeit als Bürgerschaftspräsidentin überzeugt sind“, so Schröder. Die Kritik, sie sei auch mit Stimmen der AfD ins Amt gewählt worden, lässt er nicht gelten. „Es war eine geheime Wahl“, erklärte er, versicherte aber, dass seine Fraktion die AfD nicht toleriere, nicht mit ihr zusammenarbeite und dies auch nicht tun werde.

Grüne haben noch keine Entscheidung getroffen

Noch keine Position zum Abwahlantrag der Linken hat am heutigen Mittwoch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Die drei Mitglieder treffen sich erst am Abend zur Fraktionssitzung. Auf die Frage, wenn es zur Abwahl der Bürgerschaftspräsidentin käme, ob die Fraktion dann die Wahl eines anderen SPD-Kandidaten unterstützen würde, antwortet Fraktionschef René Fuhrwerk: „Wir werden uns jeden Kandidaten genau anschauen und seine Eignung prüfen.“ Einen eigenen Kandidaten will seine Fraktion nicht aufstellen.

Torsten Born (Freie Wähler) hat Sabine Mönch-Kalina gewählt und will das auch wieder tun – es sei denn, die Linken liefern „überzeugende Argumente“, dass die Bürgerschaftspräsidentin ihr Amt nicht neutral ausübt. Außerdem: „Ich kann doch nicht nur gegen etwas sein, weil die AfD mitstimmt.“ Die kommunale Entwicklung der Stadt stehe an oberste Stelle, so Born.

FDP (3 Stimmen), AfD (4 Stimmen) und Bernhard Schubach (Piraten) waren bislang noch zu keiner Stellungnahme zu erreichen.

Die Sondersitzung der Bürgerschaft beginnt am Donnerstag, 5. März, um 18 Uhr im Rathaus. Laut Kommunalverfassung muss eine Sondersitzung stattfinden, wenn eine Fraktion diese beantragt. Bereits ab 17 Uhr wird die Bürgerschaftssitzung vom 27. Februar weitergeführt.

Von Kerstin Schröder