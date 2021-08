Bekannter Wismarer Fotograf verstorben

Wismar

„Es ist ein besonderer Wismarer von uns gegangen“, fasst es Nicole Hollatz zusammen. Am Donnerstag ist der Fotograf Hanjo Volster im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit verstorben. „Er war ein beeindruckender Mensch und hatte ein unglaublich herzliches, ansteckendes Lächeln.“ Sie spreche nicht nur als Vorsitzende des Wismarer Archivvereins, der intensiv mit Hanjo Volster zusammenarbeitete, sondern auch als Fotografen-Kollegin. „Seine Fotos waren klassisch, unaufgeregt, schön – so wie er als Mensch war. Ich kenne ihn in sich ruhend, total nett. Ich werde ihn vermissen.“

Hanjo Volster absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Schiffselektriker und schloss eine weitere zum Fotografen an. Seinen Lehrbetrieb, Ausbilder war der Wismarer Fotografenmeister Hans Prüß in der Krämerstraße, hatte er am 1. April 1963 übernommen. Von 1974 bis 1989 war Volster selbstständig und später freiberuflich tätig. Mit seiner Frau Heide und seinen Kindern Nils und Ines eröffnete er 1990 ein Fotogeschäft in der Lübschen Straße.

Insbesondere den Schiffbau und die Architektur Wismars hielt Hanjo Volster in Fotos fest. Bereits zu DDR-Zeiten waren sie gefragte Motive für Postkarten und Bildbände. Sein erfolgreichstes Buch war das „Wismarer Altstadtlexikon“, das er gemeinsam mit dem bereits verstorbenen Wismarer Historiker Detlef Schmidt im Jahr 2012 veröffentlichte.

„Seine Fotos haben eine Handschrift, wie die eines Malers“, sagt Volker Stein von der Hugendubel-Buchhandlung in Wismar. Beide haben viel zusammengearbeitet. „Er hat Wismar porträtiert. Einen Volster erkennt man aus hunderten Fotos, genau wie einen van Gogh unter hunderten Gemälden“, ergänzt Volker Stein. Den Verstorbenen habe er als leisen, sehr angenehmen Menschen in Erinnerung, der sich nie in den Vordergrund gedrängelt und seine Arbeit für sich sprechen lassen hat.

Von Jana Franke