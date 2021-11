Bekommt Wismar ein Drive-in-Schnelltestzentrum?

Wismar

Die Inzidenzwerte steigen unaufhörlich und bringt die Politik in Zugzwang. Seit vergangenem Sonnabend hat sie die Corona-Schnelltests – nach nur vier Wochen – für alle Bürger wieder kostenfrei gemacht. Ging die Nachfrage durch die zunächst steigende Impfquote und dann wegen des Preises von 15 Euro stark zurück, nimmt das Testverhalten jetzt wieder zu. Das spüren die drei verbliebenen Anbieter in der Hansestadt deutlich.

Schlange vor Testzentrum

Etwa doppelt so viele Tests wie in den Wochen zuvor habe sie am Montag durchgeführt, berichtet die Mitarbeiterin im Testcenter der Adler-Reederei im Alten Hafen. Am Dienstagmorgen standen die Menschen sogar Schlange an dem Zelt. „Wir werden die Kapazität um eine Mitarbeiterin kurzfristig aufstocken. Sie hat schon in Stoßzeiten mitgeholfen“, kündigt Tobias Lagmöller an. Der Geschäftsführer der Gesundheitsdienst Schleswig-Holstein GmbH (GDSH), eine Tochtergesellschaft der Reederei, will außerdem die Öffnungszeiten von jetzt täglich 9 bis 15 Uhr wieder ausweiten.

Zudem sollen zusätzliche Testkapazitäten geschaffen werden. „Wir haben eine Anfrage diesbezüglich von der Wirtschaftsfördergesellschaft in Wismar erhalten“, sagt Lagmöller. Am liebsten würde er ganz kurzfristig ein Drive-in-Testzentrum errichten. „So können wir die Schnelltests so barrierefrei wie möglich für jedermann anbieten – für die Einwohner genauso wie für die Touristen.“ Die GDSH möchte außerdem vorbereitet sein, wenn die Politik umsetzt, was sie jetzt diskutiert: 2G+, die Testpflicht für doppelt Geimpfte, sowie 3G für Beschäftigte, die dann nur noch doppelt geimpft, genesen oder getestet zur Arbeit gehen dürfen.

Starke Nachfrage auch in Apotheken

In der Wismarer Innenstadt bietet lediglich die Ratsapotheke noch einen Antigen-Schnelltest an. Inhaber Jan Ploen verzeichnet seit Montag ebenfalls ein zunehmendes Interesse in der Bevölkerung. „Wir haben 68 Personen getestet, so viele wie noch nie in letzter Zeit“, sagt Ploen. Er kenne ein ähnlich hohes Aufkommen nur aus der Anfangszeit der Teststrategie. Die Ratsapotheke ermöglicht den Schnelltest ohne vorherige Terminvergabe montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr.

Bei der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. überlegen die Verantwortlichen, ob sie das Testzentrum in der Altwismarstraße angesichts der erhöhten Nachfrage wieder reaktivieren. Die Entscheidung dazu stand bis Redaktionsschluss nicht fest.

Zwei Stunden wochentags bietet auch die Friedenshof-Apotheke in der Bürgermeister-Haupt-Straße 31 Corona-Schnelltests an. „Wir haben im Untergeschoss die räumlichen Möglichkeiten dafür“, sagt Inhaber Michael Eick. Vom Bauchgefühl her, meint er, sei das Interesse wieder gestiegen. „Aber wir hatten ums Wochenende herum – also freitags, samstags und montags – immer mehr Nachfragen als an den anderen Tagen“, erklärt er. Das hänge unter anderem mit dem Wonnemar-Freizeitbad zusammen, mit Veranstaltungen, Restaurantbesuchen oder Familienfeiern. „Als Leistungserbringer ist es schon schwierig, den Überblick zu behalten“, beklagt der Apotheker. Neuerdings müssen die Apotheken den Schnelltest auch als digitalen Nachweis in der Corona-Warn-App anbieten, weil zum Beispiel Flughäfen ihn nur so akzeptieren würden.

Seine Apotheke im EKZ am Friedenshof ermöglicht den Schnelltest ebenfalls ohne Termin: montags und donnerstags von 8.30 bis 10.30 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags von 14.30 bis 16.30 Uhr sowie am Sonnabend von 9.30 bis 11 Uhr.

PCR-Tests in Alter Reithalle Bei Symptomen ist ein PCR-Test notwendig, mit dem die Corona-Infektion nachgewiesen wird. Einzige Möglichkeit in Wismar, solch einen Abstrich machen zu lassen, bietet das DRK in der Alten Reithalle am Bürgerpark, Zum Festplatz 8. Voraussetzung ist eine Überweisung vom Hausarzt, der zuerst bei Symptomen aufzusuchen ist. Öffnungszeiten des PCR-Abstrichzentrums: Montag und Dienstag von 9 bis 13.30 Uhr sowie Mittwoch bis Freitag von 10 bis 13 Uhr

Von Haike Werfel