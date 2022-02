Bekommt Wismar eine neue Badestelle? 

Wismar

Hat Wismar sein maritimes Potenzial ausgeschöpft? Wenn man auf den großen Mühlenteich schaut, dann vermutlich nicht. In dem steckt noch ungenutztes Potenzial, findet die SPD-Fraktion der Bürgerschaft. Die würde dort gerne wieder eine Badestelle schaffen. Sie wäre in der Nähe der Innenstadt und müsste nicht mit Bus oder Auto angefahren werden.

Vor vielen Jahren hat es am Mühlenteich schon einmal eine Badestelle gegeben und auch einen Bootsverleih. Von Letzterem „sind Reste bei genauerem Hinsehen noch immer in der Nähe des ehemaligen ‚Storchennestes‘ erkennbar“, berichtet der Fraktionsvorsitzende Michael Tiedke.

Norbert Gelhart (82) aus Wismar Quelle: Kopp, Vanessa

Das „Storchennest“ war eine Gaststätte. Dort aß auch der Wismarer Norbert Gelhart hin und wieder. „Es gab auf dem Haus kein richtiges Storchennest, sondern ein künstlich nachgebautes“, erinnert sich der 82-Jährige. Der Ausblick dabei auf den Teich sei toll gewesen. „Baden war ich dort aber nie, sondern immer nur in der Ostsee.“ Die Idee, mehr Erholungsangebote am Mühlenteich zu schaffen, gefällt ihm. Allerdings müssten Boote nicht unbedingt sein, zumindest keine Motorbetriebenen.

SPD hofft auf fußläufige Oase in Stadtnähe

Die will auch die SPD dort nicht haben, sondern Tret- oder Ruderboote oder Kajaks. „Es soll ein kleines Angebot sein, eine fußläufige Badestelle in Stadtnähe, die das Naturschutzgebiet im hinteren Bereich des Teiches nicht stören soll“, betont Michael Tiedke. Immer wieder hätten Wismarer den Wunsch nach einer stadtnahen Oase geäußert. Den würde man voller Überzeugung unterstützen und gerne andere Fraktionen dafür ins Boot holen. Allerdings könnte die Umsetzung etwas dauern. Denn der Mühlenteich befindet sich an der Hochbrücke und die soll neu gebaut werden. Erst danach wäre die neue Attraktion am Mühlenteich möglich.

Michael Tiedke bewirbt sich für die SPD-Fraktion um das Amt als Bürgerschaftspräsident. Quelle: privat

Trotzdem sollen die Planungen schon jetzt diskutiert werden und stehen deshalb auf der Tagesordnung der heutigen Bürgerschaftssitzung. Nach Auskunft der Verwaltung wäre das Vorhaben grundsätzlich möglich. Dafür müssen jedoch die Gewässer- und Sedimentqualität geprüft werden und auch Naturschutzfragen geklärt werden.

Baden in Wendorf oder auf Poel

Wenn die Wismarer zurzeit baden gehen wollen, können sie das am Naturstrand in Wismar-Wendorf tun oder sie fahren auf die Insel Poel, in andere Küstenorte und zu umliegenden Seen. Der Mühlenteich ist von der Altstadt aus in wenigen Minuten zu erreichen und laut Umweltgutachten ein Frischluftlieferant für die Hansestadt. Jogger und Spaziergänger sind dort bereits regelmäßig und gerne unterwegs. Oftmals wird aber auch Müll dort hinterlassen.

Aber wie ist der Mühlenteich überhaupt entstanden? Das ist dem Landesherr Johann von Mecklenburg zu verdanken. Er ist 1257 aus dem heutigen Dorf Mecklenburg nach Wismar gezogen und hat dort eine Burg in der Nähe der heutigen Großschmiedestraße bauen lassen. Um sie vor Feinden zu schützen, lässt er zwei Flussläufe aufstauen. Durch einen vom Altwismartor bis zur Rostocker Straße reichenden Damm entsteht ein See, bescheiden Teich genannt, aus dem die Burg auch mit Fisch versorgt wird. Das am Damm entstandene Gefälle erlaubt zudem den Betrieb einer Wassermühle. Doch alles wird schnell wieder aufgeben. Später weidet Vieh am Mühlenteich. Danach wird das Wasser für die Industrie genutzt, unter anderem von der 1890 in Betrieb gegangenen Zuckerfabrik am Nordufer, der 1898 vor dem Altwismartor erbauten Malzfabrik und den Podeus-Werken.

Von Kerstin Schröder