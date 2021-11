Wismar

Der deutsche Schauspieler, Synchron- sowie Hörspielsprecher und Sänger Ben Becker brachte am Dienstagabend ein faszinierendes Gedankenexperiment von Literaturhistoriker und Schriftsteller Walter Jens († 2013) auf die Bühne. In der Wismarer Georgenkirche präsentierte er „Ich, Judas“. Es geht um den letzten Abend von Judas vor seinem Selbstmord – der Jünger Jesu, der Gottes Sohn mit seinem Kuss verrät und ans Kreuz liefert. Seine Rolle übernahm Ben Becker vor Hunderten Gästen und verteidigte Judas mit einem Text von Walter Jens. Dessen radikale Erkennntnis: „Judas ist nichts ohne Jesus, aber Jesus ist auch nichts ohne Judas.“

Vor seinem beeindruckenden, wortgewaltigen und lautstarken Auftritt erhielt die OZ Gelegenheit, Ben Becker ein paar Fragen zu stellen.

Wie oft waren Sie bereits in Wismar?

Viermal.

Wie gefällt Ihnen die alte Hansestadt?

Mir gefällt vor allem die Geschichte. Ich war schon als kleiner Junge ein großer Fan von Klaus Störtebeker. Vieles in seiner Geschichte hat ja hier stattgefunden. Außerdem bin ich Segler, deshalb habe ich eine besondere Beziehung zu Hafenstädten. Und ich bin auch noch Norddeutscher. Dann fühlt man sich hier automatisch wohl.

Wie lange sind Sie mit dem „Ich, Judas“ schon auf Tour?

Seit 2015. Das Stück war als einmalig geplant, als Performance. Wir sind mittlerweile bei etwa Hunderttausend Zuschauern.

Sie sprechen den Text weitgehend frei.

Ich arbeite aber tatsächlich noch immer mit Telepromptern. Dennoch, Sie könnten mich nachts um vier wecken und ich sage Ihnen den Text auswendig auf.

Was gefällt Ihnen am besten an der Rolle?

Die Ehrlichkeit der Auseinandersetzung. Walter Jens war ein großer deutscher Literat. Er ist jemand, der sich mit unserer deutschen Geschichte sehr genau auseinandergesetzt hat, mit Geschichte überhaupt. Er hat sich selbst Fragen gestellt, die mittlerweile leider zu wenig gestellt werden und heutzutage nicht mehr vorkommen. Ich bin sehr froh, dass ich diese Art von Fragen zu Wort kommen zu lassen kann. Und ich bin begeistert, dass ich es schaffe, so viele Menschen zu erreichen, selbst in einer so schwierigen Zeit wie heute. Es kommen unheimlich viele Interessierte in meine Lesung, die sich mit ernsthaften Dingen auseinandersetzen wollen und nicht nur damit, was im nächsten Film von RTL passiert.

Sind Sie nach so vielen Lesungen noch aufgeregt?

Ja, es gehört dazu, aber ich lasse es weniger zu.

Wie bereiten Sie die Auftritte vor?

Ich weiß schon Tage vorher, was ungefähr auf mich zukommt. Im Großen und Ganzen bin ich sehr konservativ, dramaturgisch bleibt alles so wie es ist. Aber wenn ich eine Kirche wie diese betrete, dann baue ich immer wieder neue Sachen ein, baue um. Ich habe vorab leider oft zu wenig Zeit, um mich vollkommen auszuleben. Ich bin immer daran interessiert, Licht, Ton und alles Weitere in die möglichst beste Position zu bringen. Hier in der Wismarer Georgenkirche beziehe ich zum Beispiel den Fahrstuhl mit ein. Das ist aber nicht jeden Tag so, denn wenn ich im Hamburger Michel bin, kann ich keinen Fahrstuhl mit einbeziehen, da er keinen hat. Standard gibt es also nicht, wenn ich jeden Tag in einer anderen Stadt spiele.

Was ist das Schwierige an einer Lesung in der Kirche?

Die Akustik. Sie ist schwer zu bewerkstelligen. Die Kirche ist eben nicht für Lesungen gemacht, sondern für Predigten und sakrale Gesänge. Aber nicht dafür, um Literatur zu vermitteln. Gotische Kathedralen sind tontechnisch durchaus anspruchsvoll.

Sind Sie kirchlich? Wie oft besuchen Sie eine Kirche?

Beruflich bin ich oft in Kirchen unterwegs, ansonsten bin ich Kommunist, aber dennoch gläubig.

Wie und wo kommen Sie am besten zur Ruhe?

Zu Hause beim Malen. Ich fahre außerdem gern Trecker und bin gern in meinem Garten. Manchmal sehe ich auch fern.

Aber nicht RTL, oder?

(lacht) Doch, manchmal, um zu wissen, was scheiße ist.

Um Corona kommen wir nicht herum: Wie haben Sie die bisherige Zeit beruflich und privat überstanden?

Es ist ja noch nicht überstanden, das ist ja das Schlimme. Niemand weiß, was morgen passiert. Corona hat viel Zeit und viele Auftritte gekostet. Viele Künstler haben darunter gelitten, ich auch. Es gab mehr oder weniger eineinhalb Jahre Auftrittsverbot. Jetzt geht es endlich wieder los und nun sprechen wir schon wieder von der vierten Welle. Es ist nicht so einfach und es nervt mich tierisch. Aber was soll man machen. Ich lasse mich jetzt zum dritten Mal impfen und hoffe, dass wir damit irgendwann durch sind.

Gewinnen Sie Corona auch etwas Gutes ab?

Nein. Für mich zählt auch nicht das Argument, dass man durch Corona mehr Zeit für sich hat. Wenn ich Lust habe, Lego zu spielen oder zu malen, dann brauche ich dafür keine Krankheit.

Wenn Sie auf Ihr Leben blicken und die Zeit zurückdrehen könnten: Was würden Sie anders machen und was in gar keinem Fall?

Das ist eine Hätte-wäre-wenn-Frage. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Ich wollte das schon als kleiner Junge und habe es geschafft. Ich glaube, mich gibt es nur einmal, und das wird auch so bleiben. Ich weiß, dass ganz viele Leute das schätzen und mich lieben, und darauf bin ich sehr stolz. Am stolzesten aber bin ich auf meine Tochter.

Lesen Sie auch:

Wismarer Schausteller bangen um Weihnachtsmarkt: „Eine Absage wäre der Genickbruch“

Neuer Tageshöchststand bei Corona-Infektionen in Nordwestmecklenburg

Von Jana Franke