Mit tosendem Applaus und erst nach einer Zugabe wurden Chunmin Huang und Johannes Daug von der Bühne des Bürgerschaftssaal im Wismarer Rathaus entlassen. „Was man aus einem Akkordeon alles herausholen kann“ – der Satz fiel so und ähnlich mehrfach staunend.

Eine Hommage ans Akkordeon

Denn das, was die Akkordeonistin aus China und der Grevesmühlener Akkordeonspieler zusammen und jeweils als Solisten zu Gehör brachten, entstaubte den Gedanken an ein Akkordeonkonzert. Mal ließen sie mit Haydn und Mozart halbe Orchester erklingen, mal gaben sie mit modernen Kompositionen einem „Wasserbüffel“ oder „Schwänen“ einen Klangkörper. Beide unterrichten an der Kreismusikschule „ Carl Orff“.

Benefizkonzert hat Tradition

Das Benefizkonzert des Wismarer Zonta-Clubs im Januar hat Tradition und hat sich längst zum Geheimtipp für ein vielfältiges und immer wieder überraschendes Programm entwickelt. Das Konzert am Samstag war ausverkauft, nicht jeder bekam einen Sitzplatz!

Genauso ist es Tradition, dass im ersten Teil des Konzerts der musikalische Nachwuchs vor so großem Publikum spielen darf. Das Reriker Orchester unter der Leitung von Silke Thomas-Drabon und Marika Kahle von der Evangelischen Musikschule Wismar bekamen unter anderem für ihren Gospel Applaus.

Cello, Klavier, Klarinette, Gesang, Tanz

„So viele Talente hier, die sogar mehrere Instrumente spielen“, dankte Anne-Kathrin Reiher für das vielfältige Programm, durch das sie als Präsidentin des Wismarer Zonta-Clubs führte. Eine „Romanze für zwei Celli“ spielten Theresa Ida Willemer (13) und ihr Lehrer Dieter Klockenbusch. Theresa begleitete mit ihrem Cello dann das Querflöten-Duo Charlotte Dethloff und Elisabeth Pörksen, Agnes Berger spielte Klavier dazu.

Birte Redersborg (18) bereichert mit ihrem Klavierspiel seit 2017 jedes Jahr das Zonta-Konzert. In diesem Jahr begleitete sie Klarinettistin Lara Präkelt (15), die Sängerinnen Marla Liebert und Paula Giesler. Tosenden Applaus bekam Martha Nilius (17) für ihr starkes Geigenspiel mit Ilja Pril am Flügel. Die junge Frau wurde gerade für ihr Können von der Kreismusikschule „ Carl Orff“ ausgezeichnet. Ganz beschwingt entführten Heidi Schwerin (17) und Helene Sprockhoff (14) sowie Elisa Rowoldt (14) in die Welt des modernen Tanzes.

Wichtige Zonta-Botschaft für mehr Gleichberechtigung

„Wir sind ein Club, der sich für Frauenrechte einsetzt“, erläuterte Anne-Kathrin Reiher vor Konzertbeginn das Anliegen. Und fragte ganz provokant die Gäste: „Sagen Sie ehrlich: Sie können es eigentlich nicht mehr hören!“

Sie erzählte aus Diskussionen im Freundeskreis – was haben denn eigentlich die Männer von mehr Gleichberechtigung? Und regte weiter zum Nachdenken und Hinterfragen des bisher Erreichten an. „Ist es nicht schöner, wenn Sie nachmittags um 15 Uhr nicht mehr schief von den Kollegen angesehen werden, wenn Sie nach Hause wollen, um mit ihrem Kind zum Fußballtraining zu gehen? Weil das in Ihrer Abteilung selbstverständlich ist und Ihre Chefin das normal findet!“

Es sind, so die Neurologin, die kleinen Schritte, „die wir alle gehen, um gesamtgesellschaftliche Veränderungen zu erreichen.“ Anne-Kathrin Reiher weiter: „Diese Veränderungen sind notwendig, um unsere Gesellschaft zu erhalten. Wir können uns das Ausgrenzen und Unterdrücken, das Abhängen einzelner Gruppen und gar der Hälfte der Bevölkerung nicht leisten!“

Zonta seit 25 Jahren in Wismar und 100 Jahren weltweit Zonta ist die internationale Vereinigung von berufstätigen Frauen in Führungspositionen, die sich für das Gemeinwohl und die Verbesserung der Situation von Frauen und Mädchen weltweit engagieren. Der Begriff Zonta stammt aus einer Sioux-Sprache und bedeutet ehrenhaft, integer und vertrauenswürdig. Im letzten Jahr feierte die internationale Bewegung ihren 100. Geburtstag, gleichzeitig hatte der Wismarer Club sein 25-jähriges Gründungsjubiläum. In Wismar – immer noch der einzige Club in MV – engagieren sich 19 Frauen. Derzeit gibt es in Deutschland 128 Zonta Clubs mit rund 4.600 Zontians, weltweit hat Zonta über 30.000 Mitglieder in 67 Ländern, die in 1200 Clubs organisiert sind. Zonta ist als Nichtregierungsorganisation beratend bei der UNO vertreten. In Zusammenarbeit mit internationalen Hilfsorganisationen werden durch Zonta Projekte finanziert, die die Lebenssituation von Mädchen und Frauen in rechtlicher, politischer, wirtschaftlicher, beruflicher und gesundheitlicher Hinsicht verbessern. Der Zugang zu Bildung, die Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, das Verbot von Kinderehen sowie ganz gezielte Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen sind Beispiele. Dazu werden junge Frauen beruflich gefördert. Kontakt zum Wismarer Club: www.zonta-wismar.org

Wismarer Zonta-Club feierte 25-jähriges Jubiläum

Zonja-Projekt gibt es seit 2004

