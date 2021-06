Benz

Die Gemeinde Benz hat wieder offiziell einen Gemeindechronisten. Bürgermeister Dietmar Hocke hat Holger Heinrich, der im Ortsteil Goldebee wohnt, die Bestellungsurkunde überreicht. Der 52-Jährige lebt seit 2001 in der Gemeinde, hat dieses Ehrenamt seit 2008 ausgeübt und es nach einer Pause nun wieder übernommen.

Der Bürgermeister freut sich, dass der Hobbyhistoriker sein Engagement fortsetzt. Die Chronik von Benz, die er ständig aktualisiert, gibt es nicht nur in Papierform. Seit Mitte März hat Holger Heinrich seine beiden Internetseiten chronik-benz.de und goldebee.de online gestellt.

Seit 2001 in Goldebee zu Hause

Sein Interesse an historischen Zusammenhängen habe mit der eigenen Familiengeschichte angefangen, erzählt der Ingenieur, der in der Holzstoffindustrie tätig ist. Die reiche bis ins 17. Jahrhundert zurück. „Seit wir in Goldebee leben, begann ich dann zur Geschichte des Dorfes und der Gemeinde zu recherchieren.“

Auslöser war sein neuer Wohnort, die Drei Kloten, wie das Fleckchen Erde im Dorf heißt. „Schon das ist historisch interessant.“ Als er vom früheren Besitzer alte Urkunden bekam, die der Gutsherr von Graefe unterschrieben und mit seinem Siegel versehen hat, war seine Neugier, in die Geschichte des Ortes tiefer einzudringen, geweckt. Fortan hat Holger Heinrich Nachforschungen betrieben.

Historische Sammlung ist digitalisiert

Er sammelte Fakten, Berichte, Fotos und Dokumente. Was ihm in Papierform vorliegt, ist er bestrebt zu digitalisieren. „Ich möchte meine Recherchen einem breiten Publikum zur Verfügung stellen und die Reichweite erhöhen“, erklärt er. Denn es gebe unter anderem Kontakte nach Amerika.

Gemeindechronist Holger Heinrich mit historischem Material und dem Heimatroman "Das schwarze Huhn". Quelle: Haike Werfel

In den USA leben Nachfahren von Menschen, die im 19. Jahrhundert Mecklenburg wegen der schlechten Lebensqualität verlassen haben. So ist Holger Heinrich bei Recherchen auf eine junge Autorin aufmerksam geworden, deren Vorfahren aus Nevern und Goldebee stammen. „Sie hat eine Kurzgeschichte darüber geschrieben, wie sie aus Mecklenburg nach Amerika ausgewandert sind und macht dabei einen geschichtlichen Ausflug nach Goldebee.“

Oder eine Familie Steinhagen aus dem Ortsteil Warkstorf. Sie ist nach Texas ausgewandert und ein Angehöriger wurde ein berühmter Tischler, weiß Holger Heinrich. Von dem gibt es ein großes Denkmal auf dem Friedhof. Es mache ihm Spaß, Licht in die Dinge zu bringen, sagt er.

Durch Kontakte auch Recherche in Privatarchiven

Chris Heynold, Sohn der Gutstochter Blida von Graefe (1905–1999), kam aus Amerika, um ihm die Rechte an ihrem Buch „Das schwarze Huhn“ zu übertragen. Der 1939 erschienene Heimatroman spielt in Goldebee. Der Gemeindechronist lässt ihn zum 700. Jubiläum des Dorfes in diesem Sommer neu auflegen. Im Anhang will er die Chronik von Goldebee als Zeitleiste veröffentlichen.

Holger Heinrich konnte auch Kontakte zu Adelsfamilien herstellen, die für ihn teilweise ihre Familienarchive geöffnet haben. So gelangt er an Informationen, die es nicht in öffentlichen Archiven gibt.

Chronist freut sich über historisches Material jeder Art

Er freue sich immer über Hinweise der Einwohner, über Geschichten, Schriften und Fotos, die helfen, Lücken in der Chronik zu schließen. Erste Rückmeldungen habe er bereits erhalten, berichtet er. Die können gerne an seine Mailadresse goldebee@web.de übermittelt werden. „Auf meinen beiden Internetseiten gibt es außerdem ein Gästebuch, in dem die Menschen auch anonym Kontakt zu mir aufnehmen können.“

Von Haike Werfel