Berufsschulzentrum in Wismar testet Corona-Luftfilteranlage

Grevesmühlen/Wismar

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat die Grevesmühlener Firma von Christian Stappenbeck nun im Berufsschulzentrum Nord in der Lübschen Straße in Wismar spezielle Luftfilter installiert – bisher drei an der Zahl. „Es sind für die Schule Testgeräte“, erklärt der Unternehmer und beschreibt sie als sehr leise, die keineswegs den Unterricht stören. „Sie funktionieren mit Aktivkohle- und Hochleistungsfilter.“

Heißt: Mit den erprobten Geräten wird die Virenlast verringert und der Unterricht für die Schüler somit sicherer. Das würden reale Messdaten zeigen. „Im Durchschnitt senkt der Luftreiniger innerhalb von 30 Minuten die Aerosolkonzentration eines Prüfaerosols um 80 Prozent, lokal sogar bis zu 90 Prozent“, verdeutlicht Christian Stappenbeck. Durch ein Hygieneinstitut sei sogar die Reduktion luftgetragener Viren mit einer Effektivität von 99,995 Prozent nachgewiesen worden.

Speziell für Klassenzimmer entwickelt

Christian Stappenbeck. Quelle: Jana Franke

Der Luftreiniger wurde speziell für Klassenzimmer, Kindergärten, Restaurants, Büroräume, Arztpraxen und Fitnesscenter entwickelt. Überall kann er nachträglich eingebaut werden. Die in der Wismarer Berufsschule installierte Version ist grundsätzlich für alle Räume mit einer Größe von bis zu 60 Quadratmeter geeignet. „Durch den Einsatz modernster Ventilatorentechnik wird ein sechsfacher Luftaustausch pro Stunde erreicht“, so Stappenbeck. Eine doppelte Filterstufe sorge für beste, gereinigte Raumluft. Vor allem gehe es darum, das Infektionsrisiko zu senken. „Mit schlecht sitzenden Alltagsmasken verteilen sich Kleinstpartikel von Viren und Bakterien hervorragend nach kurzer Zeit im Klassenzimmer.“

Der Luftfilter ist etwa so groß wie eine Kühlschrank mit Gefrierteil. Quelle: Kerstin Schröder

Optimal verteilt werde die gefilterte Luft in 2,30 Metern Höhe. Somit seien die Schüler auch vor unangenehmem Zug geschützt. Die Geräte verfügen über eine Anwesenheitserkennung mit Nachlaufzeit. Dadurch läuft der Luftfilter nachts und am Wochenende nicht.

Den Auftrag habe er vom Landkreis, genauer vom Fachdienst Bildung und Kultur, erhalten, erklärt Christian Stappenbeck. „Ich habe den Landkreis und viele Schulen angeschrieben und die Idee mit den Geräten vorgestellt“, sagt der Unternehmer, der selbst schulpflichtige Kinder hat. Fördergelder dafür seien da, weiß er. „Nur keiner gibt sie aus. Stattdessen werden die Schulen lieber geschlossen“, sagt er kopfschüttelnd. „Es geht mir persönlich, stellvertretend für viele Eltern, um eine gesündere Raumluft für die Kinder und die Lehrkräfte vor allem an den Grundschulen“, erklärt Stappenbeck.

Er kenne die Argumente, dass Grundschulen keine Pandemietreiber seien und Kinder sich seltener anstecken beziehungsweise oft asymptomatisch infiziert sind oder nur leichte grippale Symptome aufweisen. „Jedoch tragen die erwachsenen Lehrkräfte ein ungleich höheres Risiko als die Kinder.“

Baulärm erschwert Lüften an Schule

Die dezentralen Lüftungselemente im Berufsschulzentrum seien vor allem aufgestellt worden, so Kreissprecher Christoph Wohlleben, um das manuelle Lüften zu minimieren. „Hauptursächlich hierfür war die zunehmende Lärmemission durch den derzeit im Bau befindlichen Zubringer zum Gewerbegebiet West, die die Durchführung eines ordnungsgemäßen Unterrichts während des Lüftens deutlich erschwert“, erklärt er. Die drei mobilen Geräte seien als Provisorium eine Übergangslösung. In Zukunft soll eine feste, dezentrale Lüftungsanlage installiert werden, die mit Fördermitteln finanziert wird.

Ein flächendeckender Einsatz solcher Lüfter in allen Schulen des Landkreises sei derzeit allerdings nicht vorgesehen. Grund: Die drei Anlagen seien nur ein Provisorium. „Sowohl vom Landesbildungsministerium als auch vom Bundesministerium haben wir die Aussage erhalten, dass Stoßlüften als Hygienemaßnahme dem Einsatz von Lüftungsanlagen vorzuziehen ist“, so Christoph Wohlleben. Dennoch sei eine Anlage angeschafft worden, die sich von der Filterausstattung her für Pandemiebedingungen eigne, auch um deren Einsatz zu erproben und Erfahrungen mit der Technik zu sammeln.

So läuft es an anderen Schulen

Die Stadt Grevesmühlen reagiert im Hortgebäude der Kita Am Lustgarten auf die Pandemie. Dort gebe es eine Lüftungsanlage, „die noch im Januar mit einem Filter nachgerüstet wird“, erklärt Stadtsprecherin Tina-Sophie Schulz auf Nachfrage. In der Grundschule Am Ploggensee sei im vergangenen Jahr im Zuge der Sanierung des Hauses 1 eine Lüftungsanlage eingebaut worden. Im Grundschulgebäude selbst (Haus 3) befindet sich bereits seit vielen Jahren eine. „Die Installation von weiteren Luftfiltern oder Luftreinigern sind nicht geplant“, heißt es aus der Verwaltung.

Andere Schulen im Landkreis handhaben es ähnlich und investieren nicht in neue Anlagen. Christian Stappenbeck sieht das kritisch. Auch wenn Luftfilter und -reiniger nicht das Lüften ersetzen, sei der Weg zwar der einfachste und sparsamste, „aber nicht die gesündeste Variante“.

Von Jana Franke