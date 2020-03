Berufswahl in der Eltern-Uni: So können die Kinder unterstützt werden 

Wismar

Zur 12. Eltern-Uni lädt die Koordinierungsstelle Familiengerechte Hochschule Wismar am Dienstag, dem 31. März, alle Eltern, Großeltern sowie pädagogisches Personal von Beratungsstellen und Schulen der Hansestadt und des Landkreises ein. In der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr wird Dr. Claudia Kalisch vom Institut für Berufspädagogik der Universität Rostock im Haus 1 (Hörsaal 201) folgendes Thema beleuchten: „Schule und dann? Die Berufswahl der eigenen Kinder begleiten.“

Diskussions- und Fragerunde

Durch ihre Forschungsarbeit weiß die Referentin, dass die Berufswahl zahlreiche Jugendliche vor enorme Herausforderungen stellt. Unsicherheiten, Sorgen und viele Fragen treiben sie um. Entscheidungen für den eigenen Ausbildungsweg würden sie am liebsten noch weiter vor sich herschieben. „Zu wissen, woran das liegt, kann vielen Eltern helfen, ihre Kinder in deren Berufswahlprozess zu unterstützen“, so Dr. Kalisch, die im Bereich der beruflichen Orientierung von Jugendlichen forscht und lehrt. In ihrem interaktiven Vortrag wird sie zahlreichen Fragen nachgehen und auch in der anschließenden Diskussions- und Fragerunde Rede und Antwort stehen.

Kinderbetreuung auf dem Campus

Parallel zu der Vorlesung wird von 16.30 bis 19 Uhr wieder eine Kinderbetreuung in der „Zwergenstube“ im Haus 21 möglich sein. Wer dieses Angebot in Anspruch nehmen möchte, sollte dies bei der Anmeldung mit angeben. Der Kostenbeitrag pro Kind beträgt 5,30 Euro. Ein Snack und Getränk sind mitzugeben.

Interessenten können sich bis zum 25. März unter www.hs-wismar.de/elternuni anmelden.

Mehr Infos:

Jubel in Wismar: Hochschule gewinnt bundesweite MINT-Challenge

Echter Babybauch begeistert kleine Wismarer in der Kinder-Uni

Sagenhafte „Klabauterinseln“ – Wismarer Studenten erfinden Brettspiel

Erfindergeist: Professor der Hochschule Wismar tüftelt an Medizingeräten

Von OZ