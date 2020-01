Berufungsverhandlung nach Unfalltod von drei Wismarern am 7. Januar

Wismar/Lübeck

Am 28. Januar 2018 waren bei einem tödlichen Autounfall auf der A 1 zwischen Hamburg und Lübeck drei Wismarer ums Leben gekommen. Gegen das Urteil hatte der Angeklagte aus Hamburg Berufung eingelegt. Der Berufungsprozess beginnt am Dienstag, 7. Januar, in der Außenstelle des Landgerichts Lübeck um 9 Uhr im Saal A. Das bestätigte Marc Petit, Richter am Landgericht, auf OZ-Anfrage. Die Außenstelle befindet sich Am Flugplatz 4 im Gebäude 26 in Lübeck.

Rückblick: Der Angeklagte soll mit seinem VW Golf am 28. Januar 2018 mit hoher Geschwindigkeit einige Male unkontrolliert von der Überholspur auf den rechten Fahrstreifen geraten sein und schließlich beim Autobahnkreuz Bargteheide einen Skoda Roomster von der Fahrbahn gerammt haben, der sich daraufhin mehrfach überschlug. Zwei nachfolgende Autos konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren in das umgekippte Auto der Wismarer. Die drei damals 40- und 28-jährigen Männer starben noch an der Unfallstelle. Bei einer Untersuchung stellte sich heraus, dass der Angeklagte, damals 24 Jahre alt, 1,7 Promille Alkohol im Blut hatte.

In Wismar hatte der Unfall mit seinen schrecklichen Folgen auf der A 1 bei Bargteheide eine tiefe Betroffenheit ausgelöst. Bis heute herrscht Fassungslosigkeit, auch wegen der Umstände danach.

Das Amtsgericht Ahrensburg hatte den Angeklagten am 25. Januar 2019 wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen und vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe gefordert. Gegen das Urteil hatte der Deutsch-Iraker Berufung eingelegt.

Nun kommt es zur Berufungsverhandlung am Landgericht Lübeck. Zwei Termine sind angesetzt: am 7. und am 17. Januar, jeweils um 9 Uhr. Der Angeklagte, jetzt 26 Jahre alt, befindet sich auf freiem Fuß.

Von Heiko Hoffmann