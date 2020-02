Wismar

Es ist beschlossen: Das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium (GHG) in Wismar bleibt am jetzigen Standort erhalten und bekommt außerdem noch einen dreigeschossigen Neubau. So hat es der Kreistag am Donnerstagabend beschlossen.

Damit endet eine lange Diskussion um die Zukunft der Bildungseinrichtung. Immer wieder sind verschiedene Varianten diskutiert worden: die Sanierung, ein kompletter Neubau am Friedhof oder eine Kombination aus beidem. Letzteres soll es jetzt werden. Das ist beschlossen worden.

Alter Standort hat sich bewährt

Die CDU-Fraktion begrüßt die Entscheidung: „Im zuständigen Ausschuss für Bildung und Kultur haben wir uns bereits 2018 für eine Sanierung am jetzigen Standort eingesetzt", berichtet Kreistagsmitglied Tom Brüggert. Die Arbeit des Lehrerkollegiums am GHG sei vorbildlich, die Schülerschaft aktiv, kreativ und erfolgreich. „Es wird Zeit, dass auch die räumlichen Bedingungen für das MINT-Gymnasium geschaffen werden, denn gezögert wurde lange genug“, findet er.

Der Standort an der Dahlmannstraße habe sich bewährt. Ein kompletter Neubau wäre teurer geworden und hätte eine Nachnutzung des jetzigen Gebäudes offen gelassen. Und: Eine Sanierung wäre trotzdem notwendig gewesen, ergänzt Tom Brüggert.

Linke und SPD begrüßen Entscheidung

Auch die Linken-Fraktion ist froh, dass endlich eine Entscheidung getroffen wurde – und das zugunsten des jetziges Standortes. „Die Schüler und Lehrer wollten dort bleiben und identifizieren sich mit der Schule – das sind die besten Voraussetzungen, um hervorragend zu arbeiten“, sagt Linken-Politikerin Simone Oldenburg.

Christian Ahlbeck von der SPD sagt, es sei viel erreicht worden. Die Kapazität erhöhe sich und die Bedingungen für Lehrer und Schüler verbessern sich deutlich. Froh sei er außerdem, dass auch die Berufsschule Zierow in die Diskussion aufgenommen wurde und für sie ebenfalls ein Neubau in Erwägung gezogen wird, anstatt in den jetzigen Standort zu investieren.

520 Schüler werden unterrichtet

Die Kapazität soll bei 520 Schülern gehalten werden, um auch den neuen Voraussetzungen für die Umsetzung von zum Beispiel Leistungskursen oder der inklusiven Beschulung Rechnung zu tragen. Des Weiteren sollen alle gymnasialen Standorte im Kreis Nordwestmecklenburg gesichert werden. Der Einsatz hat sich gelohnt, die Sanierung ist beschlossen und die Kreisverwaltung kann nun alles Notwendige in die Wege leiten. Im Übrigen hat sich auch die Schulkonferenz für die jetzige Variante eingesetzt.

Kein Ausbau des Dachgeschosses

So sehen die Pläne für einen neuen Dreigeschosser am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium aus. Quelle: Kerstin Schröder

Der Ausbau des Dachgeschosses im historischen Schulgebäude ist abgelehnt worden. Dort hätten weitere Unterrichtsräume entstehen können. Doch davon haben die Planer abgeraten. Und ihrer Einschätzung sind die Kreistagsmitglieder gefolgt. Für den Ausbau seien aufwendige statische Veränderungen nötig gewesen. Die komplette Statik des Hauses hätte von oben bis unten erneuert werden müssen. Außerdem hätten für den Brandschutz neue Fluchtwege geschaffen und Balken entfernt werden müssen. Zudem gibt es dort oben eine starke Schadstoffbelastung.

So soll es im Neubau aussehen

Um weitere Unterrichtsräume zu schaffen, gibt es einen zusätzlichen Neubau. Der ist in den ersten Planungen zweistöckig gewesen, nun bekommt er drei Geschosse. Nach derzeitigen Planungen sollen im Erdgeschoss ein Mehrzweckraum für Mensa und Aula, ein Sanitärtrakt, die Bibliothek und ein Raum für die Ganztagsschule entstehen.

In der ersten Etage wären zwei Fachräume, ein Klassenzimmer und die Mädchentoiletten möglich, im zweiten Stock vier Klassenräume und die Toiletten für die Jungen. Der Verbindungsbau zwischen Alt und Neu soll laut Denkmalschutzbehörde offen gestaltet werden und kurze Wege für die Schüler beinhalten.

Kosten von 16,44 Millionen Euro

Einen genauen Baustart gibt es noch nicht. Die Kreisverwaltung bereitet nun die Feinplanung vor und die Anträge für Fördermittel. Rund 16,44 Millionen Euro sind nötig, um das Vorhaben umzusetzen. Während der Bauarbeiten sollen die Schüler in einer Containerschule unterrichtet werden. Eine Zweigeschossige ist aus 188 Modulen an der Erich-Weinert-Promenade entstanden. Dort wird sie seit Sommer 2019 von den 500 Schülern und Lehrern der Goethe-Schule genutzt, die gerade saniert wird. In die Containerschule könnten auch die GHGler ziehen, wenn die Goethe-Schule bis dahin fertig saniert ist und die Planungen für das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium stehen.

Mehr zum Thema:

Von Kerstin Schröder