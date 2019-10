Besserer Hochwasserschutz in Wismar: Forscher sollen Lösungen finden

Wismar

Vor fast zehn Monaten wurde Wismar von einem schweren Hochwasser erwischt. Ein Höchststand von 6,91 Meter wurde bei der Sturmflut am 2. Januar 2019 gemessen.Bei 1,91 Meter über Normal waren Teile der Altstadt überflutet. Straßen und Wege waren nicht passierbar, Keller liefen voll Wasser, ein Polizeiauto ging baden. Schäden gab es von Wismar-Wendorf bis zur Insel Poel. Wenige Tage später, am 9. Januar, stand das Wasser bei 1,40 Meter über Normal.

Die Sorge vor einer erneuten schweren Sturmflut in den Herbst- und Wintermonaten ist aktuell. Nach den Ereignissen vom Januar hatte sich eine Bürgerinitiative für ein Sperrwerk in der Wismarbucht ausgesprochen.

Bund fördert Forschungsvorhaben

Dass es Handlungsbedarf gibt, ist unbestritten. Die Hochschule Bremen mit dem Institut für Wasserbau befasst sich tiefgründig mit der Situation in Wismar. Im Frühjahr ist das Forschungsvorhaben mit dem Titel „HWI-Plan – klimawandelangepasste kommunale Infrastrukturplanung in der Hansestadt Wismar“ gestartet. Gefördert wird es durch das Bundesumweltministerium. Nach drei Jahren sollen Ergebnisse vorliegen. Partner im Projekt ist die Hansestadt Wismar.

Hohe Sturmflutwasserstände

In der Beschreibung des Vorhabens wird Klartext gesprochen: „Durch ihre Lage an der Wismarbucht zählen die in Wismar zu erwartenden Sturmflutwasserstände zu den höchsten an der deutschen Ostseeküste. Darüber hinaus treten die Binnengewässer bei Rückstau aus der Ostsee sowie bei Starkregenereignissen über die Ufer. In Kombination mit gering bzw. unzureichend ausgebauten Hochwasserschutzeinrichtungen bestehen erhöhte Hochwasserrisiken im Wismarer Stadtgebiet.“

Schäden Durch das Hochwasser Anfang 2019 waren an den Einrichtungen der Stadt Schäden in Höhe von rund 67 000 Euro entstanden. Beim Sturmhochwasser am 4. und 5. Januar 2017 entstanden Schäden in Höhe von rund 69 000 Euro. Schäden gab es unter anderem an der Seebrücke, im Bereich des Spielplatzes in Seebad Wendorf. Teuer war in beiden Jahren das Aufbringen von Sand, der in Wendorf weggespült wurde. „Informationen über Schäden an anderen öffentlichen oder privaten Gebäuden liegen uns nicht vor“, so eine Antwort der Stadt auf eine Anfrage von FDP/Grüne nach dem Hochwasser 2019.

Bessere Absprachen

Bei Projekten und Planungen zum Hochwasser- und Katastrophenschutz für die Hansestadt seien konkrete Defizite in der Vernetzung der beteiligten Akteure festgestellt worden. Mit dem Forschungsvorhaben sollen Lösungen aufgezeigt werden, so Prof. Bärbel Koppe, Leiterin des Instituts für Wasserbau an der Hochschule Bremen. Es gehe einerseits um Beteiligungsformen. Zum Beispiel um bessere Absprachen innerhalb der Verwaltung und Bürgerbeteiligung.

Konkrete Lösungen

Andererseits „um fachliche Grundlagen für konkreten Hochwasserschutz“, so Koppe. Daher werden sich die Bauingenieure in dem Projekt auch technischen Fragestellungen widmen. Es werden Ideen diskutiert und analysiert, was machbar und realistisch ist und was nicht. Nicht nur für die Altstadt, auch für Seebad Wendorf.

Pilotprojekt für Städte

Auf diese Weise soll die „öffentliche Infrastruktur mit Wasserbezug lang anhaltend vor den Auswirkungen des Klimawandels“ gewappnet werden. Das Projekt soll einheitliche Planungs- und Handlungsmaßnahmen entwickeln. Beteiligt werden zum Beispiel die Stadtverwaltung und Bürgerschaft, Landesbehörden und externe Berater, betroffene Bürger und Gewerbetreibende. Für sie soll es Workshops und Informationsveranstaltungen geben.

Mit dem Pilotprojekt sollen die Ergebnisse auf andere Städte in Deutschland übertragen werden können.

Die Hansestadt erwartet als Partner des Projektes Antworten für besseren Hochwasserschutz und letztlich auch Fördergelder für Maßnahmen. Bauamtsleiterin Nadine Domschat-Jahnke: „Wir erhoffen uns ein Format für eine moderne, schnelle und zielorientierte Beteiligung von zuständigen Behörden und der Öffentlichkeit im Umgang mit Planungen und Maßnahmen im Zuge von klimaangepassten Strategien – dies schließt nicht nur Hochwasserschutzthemen ein.“

Zwischen Ostsee und Mühlenteich

Die Frische Grube wird in dem Forschungsvorhaben als konkretes Beispiel für den Hochwasserschutz untersucht. Quelle: Heiko Hoffmann

Als konkretes Beispiel wurde nicht von ungefähr die Frische Grube ausgewählt. Als Verbindung zwischen der Wismarbucht und dem Binnengewässer Mühlenteich soll untersucht werden, was durch technische Lösungen optimiert werden kann, so Dr. Bärbel Koppe. Die Stadt erhofft sich eine Vorplanung für den Hochwasserschutz.

In der Investitionsplanung der Stadt ist die Frische Grube in der Priorität zwei für die Jahre 2023 bis 2025 aufgeführt. Die Kosten werden mit zwei Millionen Euro veranschlagt. Mit dem Projekt sollen Fördermittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro beim Land beantragt werden. Gut 500 000 Euro müsste die Stadt aufbringen.

Wenig Konkretes aus Schwerin

Bei der Gefahr durch Hochwasser und vorbeugenden Maßnahmen verweist die Hansestadt auf das dafür zuständige Umweltministerium in Schwerin. Im April dieses Jahres gab es ein Gespräch zwischen Bürgermeister Thomas Beyer und Minister Till Backhaus (beide SPD) zu dem Thema. Auch da wurde festgestellt, „dass es grundsätzlichen Handlungsbedarf bei der Verbesserung des Sturmflutschutzes gibt“, so Eva Klaußner-Ziebarth, Sprecherin des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt.

Der Minister habe in Aussicht gestellt, dass eine Untersuchung zu konkreten, lokalen Möglichkeiten des Sturmflutschutzes für Wismar in das Arbeitsprogramm der Küstenschutzplanung aufgenommen wird, sofern zusätzliche Personalstellen für den Küstenschutz in den Staatlichen Ämtern für Landwirtschaft und Umwelt mit dem Haushaltsplan 2020/21 vom Landtag bestätigt werden. Die sei noch nicht erfolgt.

Mobile Hochwasserschutzlösungen würden durch das Ministerium nicht gefördert. Klaußner-Ziebarth: „Die für den Küstenschutz zum Einsatz kommenden Mittel stammen aus der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes. Deren Fördergrundsätze sehen diese Lösungen nicht vor.“ Daher müssten die Fördergrundsätze geändert werden, da dies nur gemeinsam mit allen Bundesländern und dem Bund möglich wäre. Dies sei wenig realistisch.

