„Besseres Aroma als die Schotten“: New York Times empfiehlt Whisky aus Wismar

Wismar

Das Brauhaus am Lohberg in Wismar hat es in die New York Times geschafft. In der weltweit bekanntesten Tageszeitung der USA dreht sich eine große Story um den Whisky und seine 250 Hersteller in Deutschland.

Zu den fünf Stopps in der von der New York Times aufgeführten Whisky-Straße zählen neben Wismar auch Brennereien in Schliersee ( Bayern), in Thuisbrunn ( Fränkische Schweiz), in Schlepzig ( Spreewald) und in Kressborn am Bodensee.

Name erinnert an früheren Brauherrn

In der Hansestadt reifen die Spirituosen unter dem Namen „ Hinricus Noyte’s“ in Eichenfässern. Der Name geht zurück auf den früheren Kaufmann und Brauherrn Hinricus Noyte.

Auf dem Weg zum Whisky Whisky wird mit Wasser, Gerstenmalz und Whiskyhefe gebraut. Daraus entsteht Whiskymaische. „Whiskymaische ist Bier ohne Hopfen“, sagt Braumeister Stefan Beck. Diese wird in der kupfernen Brennblase im Brauhaus destilliert, um dann im Produktions- und Lagergebäude in Dargetzow mindestens drei Jahre in Bourbon-Eichenfässern und ein weiteres halbes Jahr in einem Sherryfass zu lagern. Das Holz der Fässer ist stark mit dem Alkohol und so auch mit dem Geschmack von Bourbon und Sherry durchtränkt. Der Whisky nimmt diese Aromen aus den Fässern auf und bekommt so seine Farbe. Der Bourbon verleiht ihm einen Vanille- und Karamellcharakter, durch den Sherry riecht er nach dunklen Früchten. Die beiden Sorten Whisky made in Wismar haben 43 und 46 Prozent.

Für Herbert Wenzel, Eigentümer des unter Denkmalschutz stehenden Brauhauses am Lohberg, ist die Veröffentlichung ein Glückstreffer: „Dass wir es mit unserem Whisky, mit unserem Haus und mit der schönen Stadt in diese renommierte Tageszeitung geschafft haben, ist für uns mehr als bekömmlich.“

Der Hamburger hat in der Welterbestadt eine Reihe von Häusern vor dem Verfall bewahrt. Mitte der 1990er Jahre verhalf er dem Brauhaus zu neuem Glanz. Mit seinem Geschäftspartner und Braumeister Stefan Beck hat Wenzel die Tradition des Bierbrauens aufleben lassen und vor neun Jahren mit Spirituosen eine neue Facette hinzugefügt.

New York Times macht Lust auf Wismar

In der New York Times wird Wismar als hanseatische Stadt an der Ostseeküste beschrieben. Der Schmuddel aus DDR-Zeiten sei abgeschüttelt, Wismar habe sich inzwischen einen Platz auf der Unesco-Welterbeliste mit vielen fotogenen Ecken verdient. Als Besonderheiten werden die Architektur aus der Zeit der Gotik und Renaissance und das Kopfsteinpflaster erwähnt.

Der Whisky reift erst in Bourbon-und dann in Sherryfässern aus Eiche. Quelle: Heiko Hoffmann

In dem Beitrag wird sogar auf die zum Brauhaus gehörende Destillerie in Dargetzow verwiesen, die donnerstags von 14 bis 18 Uhr zu Führungen einlädt. Der Leser erfährt, wie der Wismarer Whisky schmeckt und dass Deutschland zwar für sein Bier bekannt ist, es aber 250 Whiskyhersteller gibt – fast doppelt so viele wie in Schottland.

„Aber“, so Braumeister Stefan Beck, „unser Whisky hat ein Aroma, den selbst die Schotten nicht haben.“ Daher freue er sich riesig, „dass wir es in die New York Times geschafft haben“.

Manufaktur erleben

Der deutsche Whiskypfad führe Besucher zu freundlichen Probierräumen und zu Touren durch die Destillerien. Die fünf beschriebenen liegen laut New York Times in Gegenden, die einen Besuch wert sind.

Brauhaus-Chef Herbert Wenzel bestätigt das. „Wir haben im Jahr gut 120 000 Gäste, darunter viele Amerikaner von Kreuzfahrtschiffen. Die sind baff, dass bei uns schon 1452 Bier gebraut wurde, also 40 Jahre bevor Kolumbus Amerika entdeckt hat“, schmunzelt Wenzel. „Die Amerikaner, aber nicht nur die“, fügt Braumeister Beck hinzu, „lassen sich gerne in die Kunst des Bierbrauens einführen. Bei uns erleben die Besucher noch Manufaktur. Das kommt an und das schmeckt man.“

„Amerikaner sind baff, dass bei uns schon 1452 Bier gebraut wurde." Quelle: Vanessa Kopp

Im 15. Jahrhundert gehörte das Bierbrauen zum Haupterwerbszweig in Wismar. 183 Braustätten und 150 Hopfengärten soll es 1464/1465 gegeben haben. Exportiert wurde es auf dem Seeweg nach Holland, Flandern, England, Portugal und sogar nach Indien. Von dieser Blütezeit zeugt auch das Brauhaus.

Heute ist das Brauhaus am Lohberg die einzige Gasthausbrennerei in der Hansestadt. Herzstück beim Bierbrauen ist die „Wismarer Mumme“, hergestellt nach historischer Rezeptur aus der Hansezeit. Das Starkbier hat einen Alkoholgehalt von stattlichen 9,2 Prozent.

Von Heiko Hoffmann