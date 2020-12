Grevesmühlen

Besuche in Alten- und Pflegeheimen sind derzeit nur noch möglich, wenn die Gäste einen negativen Covid-19-Test vorlegen. Den hat entweder der Hausarzt angeordnet oder die Besucher lassen einen Schnelltest in den Heimen über sich ergehen. So weit die Vorschriften im Rahmen der aktuellen Pandemiebeschränkungen.

Wie das in der Praxis aussieht, musste ein Grevesmühlener jetzt erleben, der seine Mutter in einem Pflegeheim in Rehna besuchen wollte. „Ich durfte nicht rein, weil sie noch gar keine Schnelltests haben, stattdessen sollte ich einen Test vom Hausarzt machen lassen.“ Doch der kostet nicht nur Zeit, sondern auch noch Geld, wie der Betroffene erklärt.

Es fehlen Corona-Schnelltests in den Heimen

Eine Nachfrage im Heim in Rehna ergab, dass die bestellten Schnelltests tatsächlich nicht vorliegen. Sie seien zwar längst bestellt, hieß es dort. Aber geliefert würden sie erst in der kommenden Woche. Die Situation sei ärgerlich, aber nicht zu ändern. Besucher müssten deshalb bei ihrem Hausarzt einen Test beantragen, um das Heim betreten zu können. In anderen Heimen hingegen sind die Schnelltest bereits vorhanden.

Das sind die Corona-Regeln im Heim

Tests sind allerdings nicht die einzige Auflage, die es inzwischen in den Heimen gibt. Denn selbst wer es geschafft hat, mit einem negativen Testergebnis das Gebäude zu betreten, um Eltern oder Großeltern zu besuchen, muss einiges mehr beachten.

Der DRK-Landesverband hat inzwischen seine Einrichtungen informiert und die wichtigsten Regeln bekannt gegeben: Besuche sind demnach nur in Besuchs- oder Einzelzimmern gestattet, dabei ist durchgehend ein Maske zu tragen. Und auch wer seine Angehörigen für Heiligabend nach Hause holt, muss einiges beachten. Denn Oma und Opa müssen bei der Rückkehr in Quarantäne, bis ein negatives Testergebnis vorliegt, empfohlen wird dabei eine zweimalige Testung.

Laut dem Schweriner Sozialministerium darf ab Sonnabend nur noch eine feststehende Person täglich einen Menschen in einem Pflegeheim besuchen, wenn der Inzidenzwert über 50 liegt. Steigt der Wert auf über 100 sind nur drei Besuche pro Woche erlaubt, ab 200 gibt es nur noch einmal die Woche die Möglichkeit, Angehörige zu besuchen.

Praxen erheben Gebühren für Corona-Schnelltests

Das Thema Schnelltests ist für die Hausärzte zu einer zusätzlichen Herausforderung geworden. „Ja, es ist richtig, dass wir in der Praxis dieses Tests anbieten“, sagt Sylvia Schnitzer, die in Grevesmühlen zusammen mit ihrer Kollegin Birte Wacker-Köpp eine HNO-Gemeinschaftspraxis betreibt. „Und ja, die Patienten müssen den Test bezahlen, wenn es um solche Dienstleistungen geht.“

Allerdings seien die Preise für die Testungen in den jeweiligen Praxen unterschiedlich. Der Test selbst kostet weniger als 20 Euro. „Dann liegt es an den Ärzten, was sie für die Dienstleistung berechnen, denn jemand muss den Test durchführen und auswerten“, so Sylvia Schnitzer.

