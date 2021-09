Dorf Mecklenburg

Sie war nicht zu übersehen, die 400 Meter lange Wimpelkette, genäht von den Mühlenquiltern. Sie überspannte die Dorffestwiese des Kreisagrarmuseums von Dorf Mecklenburger in schönen bunten Farben. Darunter wimmelte es am Sonnabend nur so von großen und kleinen Menschen. Während die Erwachsenen gemütlich von einem Stand zum anderen bummelten, tobten die Kinder und Jugendlichen auf dem Gelände umher. Die einen konnten es gar nicht erwarten, zur Hüpfburg zu kommen, wie Franka (14), Nicolas (19), Stella (12) und Pauline (14). Am meisten Spaß gemacht hatte den Vieren bislang die Kübelspritze der Freiwilligen Feuerwehr und die Zuckerwatte sei auch lecker gewesen, erzählten sie. Aber sie hatten noch längst nicht alle Angebote des Dorffestes ausprobiert. Deshalb waren sie auch ratzfatz wieder in der Menge verschwunden.

Rallye führte übers Gelände

Ganz ohne Hektik ging es am Stand des Schachclubs „SC Mecklenburger Springer“ e. V. zu. Sven Heczko und Felix Schreiber nahmen hier die Herausforderungen der Besucher an. Der siebenjährige Noah aus Wismar schlug sich gut dabei. Für den aktiven Besuch bei den Schachfreunden gab es für jedes Kind einen Stempel im Glücksbringerrallyepass. Am Ende des Wettbewerbs, zu dem auch Bogenschießen, Zielwerfen beim Angelverein, Riesenmikado, Bobbycarrennen und Quiltenlernen gehörte, konnten sich die Kinder mit sechs und mehr Stempeln im Tombolazelt eine Belohnung abholen. Schirmherr und Sponsor der Ralley war Schornsteinfeger Hannes Gerath. In voller Glücksbringermontur und mit der kleinen Tochter an der Hand schlenderte er über den Platz und verteilte die Stempelkarten. Dabei trafen die Zwei auch mal auf Clown Anja Michalak vom Mecklenburger Faschingsclub, die zwischen den Besuchern umherwuselte und sich die Lütten zum Gipsfigurenbemalen an einen Tisch holte. Der Faschingsclub hatte am späten Nachmittag auch noch einen Auftritt haben, um noch einen der zahlreichen Bühnenauftritte zu nennen.

Viel Lob für die Organisatoren

DJ Martin und sein Vater Peter Behling machten im Zelt gerade Pause, als das Blasorchester Dorf Mecklenburg nach dem Taktstock von Volker Tiede spielte. „Wir sind mit der Discomusik das Bindeglied zwischen den Orchester- und Bühnenauftritten nebenan. Wenn auf der Bühne gerade nichts passiert, sorgen wir für die Hintergrundmusik“, sagte Martin Behling und ergänzte: „Das ist eine sehr schöne Veranstaltung mit so vielen Leuten nach langer Zeit wieder.“

Das war ein Riesenlob für die sechs jungen Leute vom Kulturverein, die sich zuvor, wie vom DJ und hier und da auch von den Leuten zu hören war, als perfekte Organisatoren bewiesen und ebenfalls auf dem Gelände zu finden waren. Dabei spielten sie Feuerwehr, wenn etwas anbrannte – aber nein, da brannte nichts an, alles war viel zu perfekt vorbereitet. Na, ja, vielleicht wurden noch ein paar Leute zum Luftballonaufblasen im Tombolazelt gebraucht, aber sonst fehlte nicht. Also großes Lob an Nadine Wottke und Nico Radczinski, an Stephan und Nicole Storm und an Monika Seitz und Andreas O. Grahn, der die Bühnenmoderation innehatte. Sie konnten sich über das Lob besonders freuen, weil sie das Fest so, wie sie behaupteten, zum ersten Mal organisiert hatten.

Von Kerstin Erz