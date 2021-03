Wismar

„Wir haben schon ganz doll gewartet und sind heute extra früh aufgestanden“, erzählt Janina Kuhrt aus Wismar. Mit ihrer Tochter Elenora gehört sie am Montagvormittag zu den ersten Besuchern im Wismarer Tierpark. Der durfte endlich wieder öffnen. „Wir haben uns gleich Jahreskarten geholt, uns hat der Tierpark wirklich gefehlt“, sagt Janina Kuhrt. „Die Lütte kann hier so wunderbar laufen und hat viel zu gucken!“

Gut 600 Besucher am ersten Tag

Das Wetter und die lange Abstinenz lockte: gut 600 Besucher kamen über den Tag verteilt. „Wir freuen uns riesig“, kommentiert Tierparkmitarbeiterin Marina Welsch den ersten Öffnungstag nach dem monatelangen Lockdown. Bei den Kolleginnen in der Verwaltung glühten die Telefone. „Es haben ganz viele Leute angerufen und nachgefragt, ob wir wirklich öffnen und unter welchen Bedingungen“, berichtet sie weiter. Ja, der Tierpark hat regulär geöffnet, sogar der Abenteuerspielplatz und der Imbiss. Nur die Trampoline bleiben noch abgesperrt.

Zur Galerie Wie süß ist das denn? Mit Glück und etwas Geduld lassen sich allerlei Tiere im Wismarer Tierpark beobachten. Sogar der beliebte Abenteuerspielplatz hat wieder geöffnet.

Der Tierpark und sein Betreiberverein hoffen auf ein ähnlich gutes Jahr wie 2020. Das hat dem Betreiberverein trotz monatelangem Lockdown einen Besucherrekord mit 150 000 Gästen beschert. Am Montag kamen auch viele Ausflügler von etwas weiter her. So wie Familie Kroll, die mit viel Geduld und Tierparkfutter die Mufflons anlockten. „Wir waren vor gut zehn Jahren mal hier, es hat sich viel getan“, erzählt Familienvater Mattias Kroll. Mit Tochter Maxi und Frau Katja genossen sie das Wetter. „Es ist sehr schön hier! Kinderfreundlich und überschaubar“, lobt Katja Kroll.

Tiere noch zurückhaltend

„Die Tiere sind es nicht mehr gewöhnt, dass sie so aus der Hand gefüttert werden“, weiß Marina Welsch. Aber das kommt wieder, nach dem ersten Lockdown war es ähnlich. „Die Tiere lernen das ganz schnell wieder!“ Nach dem ersten Lockdown und dem folgenden Besucheranstur war es sogar so, dass die Tiere satt waren und sich nicht mehr locken ließen!

Das mit der Zurückhaltung ist bei den Alpakas relativ. Marit Brunk aus Rostock kann „ihr“ Alpaka problemlos füttern und streicheln. „Wir wollten das schöne Wetter ausnutzen! Wer weiß, wie lange jetzt alles geöffnet ist ...“, spricht sie die große Sorge im Tierpark und auch in anderen Bereichen angesichts steigender Zahlen an. Deswegen: die Chance nutzen!

Viel zu sehen

Und es gibt viel zu gucken. Die Mäuse in der Mäusestube haben zur Feier des Tages einen Kuchen bekommen, die Meerschweinchen und Hasen halten sich nicht an den Mindestabstand, die Waschbären machen das mit dem Händewaschen vor, der blaue Pfau sitzt in der Baumkrone, der Luchs sonnt sich, der Silberfuchs verpennt alles und manch eine Ziege nimmt das mit der neu gewonnenen Freiheit zu wörtlich und büchst aus dem Gehege aus!

Täglich von 9 bis 18 Uhr Der Wismarer Tierpark hat nun regulär zum Saisonbeginn täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren 5 Euro, ermäßigt für Kinder ab drei Jahren, Schüler, Lehrlinge und Studierende sowie Schwerbehinderte 3 Euro. Die Jahreskarte kostet 25 beziehungsweise 15 Euro. Die coronabedingten Regeln sind bekannt: Mindestabstand halten, auch auf dem Spielplatz und am Bistro. Dort ist nur ein Außer-Haus-Verkauf, ein „Verweilen“ dort ist nicht statthaft. Die Fahrten mit der kleinen Eisenbahn sind nur mit einem Mund-Nasen-Schutz statthaft, die Trampoline bleiben vorerst geschlossen. Bei akuten Atemwegserkrankungen ist ein Besuch nicht möglich. Am Eingang werden die Kontaktdaten aufgenommen für eine potenzielle Nachverfolgung von Infektionsketten.

„Die ist einfach über den Zaun gesprungen“, erzählt Charleen (6) staunend. Mit ihrer Cousine Thea (5) und deren Mama Anja Daube aus Grevesmühlen war sie im Tierpark. „Es wurde auch Zeit, dass die Parks wieder öffnen, es fehlen ja auch die Einnahmen“, dankt Anja Daube. Auf der Wiese haben die drei Mädels Picknick gemacht. „Es gefällt uns sehr gut hier, man kann endlich mal wieder raus!“

Tierbabys erwartet

Nach und nach werden in den kommenden Wochen die ersten Tierbabys erwartet. Die Bauernhofbaustelle als Erweiterung des Tierparks wächst vor den Augen der Besucher ständig weiter. Die Fachwerkhäuser stehen. Im Laufe der Saison werden sie mit Kuh und Co. eröffnet.

Bei den süßen Katta-Äffchen konnten Thelda (6) und Thorge (4) sich gar nicht satt sehen. Mit ihren Großeltern Christiane und Rüdiger Schwarz aus Mallentin in der Gemeinde Stepenitztal waren die Steppkes im Wismarer Tierpark. „Wir hatten auch vorher angerufen, ob die tatsächlich öffnen, weil die Zahlen ja hier so hoch sind“, erzählte Christiane Schwarz. Für die Großeltern und ihre Enkelkinder war das der erste Urlaubstag – mit Sonne und tollen Erlebnissen.

Von Nicole Hollatz