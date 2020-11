Wismar

Die Berichterstattung zum Besuchsverbot auf der Geburtsstation des Sana-Hanse-Klinikums Wismar hat bei den OZ-Lesern viele unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Ein Vater berichtete, wie sehr er sich um seine schwangere Frau sorge, die er während des Klinikaufenthaltes nicht besuchen darf.

Im Wismarer Klinikum dürfen die Väter nur zur Geburt dabei sein, davor und danach haben sie keinen Zutritt zum Krankenhaus. Die Wismarer Klinik hat mit die strengsten Besuchsregelungen im Land, meldete aber auch am Dienstag mehrere Corona-Fälle unter Mitarbeitern und Patienten.

„Schrecklich einsam war es für mich“

Aus eigener Erfahrung kommentiert OZ-Leserin Ulrike Duppel den Beitrag bei Facebook so: „Ich habe im April einen Notkaiserschnitt gehabt. Vorher Wehen und mein Freund und meine Schwester hätten erst wiederkommen können, hätte ich richtige Wehen gehabt, vorher musste man alles alleine machen und durchstehen. Meine Schwester durfte sich kurz um meine Tochter kümmern und wieder gehen. Ich durfte fünf Tage keinen Besuch empfangen. Sachen musste man abgeben. Schrecklich einsam war es für mich.“

Simone Leonhardt kommentiert zudem: „Es gibt doch Schnelltests. Warum macht man die nicht für die werdenden Papas. Eine Kollegin von mir wurde zweimal an einem Tag getestet und hatte innerhalb von jeweils einer Stunde das Ergebnis. Wieso geht sowas in Wismar beim Hausarzt, aber in der Klinik nicht? Es wird ziemlich viel verlangt von den werdenden Eltern.“

Tobias Becker berichtet unter anderem, wie es eine andere Klinik in MV handhabt: „Ich bin auch gerade Vater geworden und wenn ich das hier lese, bin ich froh, dass mein Kind nicht in meiner Heimatstadt Wismar geboren wurde. In der Unimedizin Greifswald durfte ich die Geburt von Anfang bis Ende begleiten und wir durften im Anschluss sogar für fünf Tage ein Familienzimmer beziehen. Und jetzt wird’s richtig verrückt, ich durfte zwischendurch sogar an die frische Luft und Kind, Frau und ich leben noch.“

Anders sieht es Stephan Bandow: „Wenn das Virus erst mal im Krankenhaus ist, bekommt man es kaum wieder raus. Die Gesundheit geht hier eindeutig vor“, betont er. „Die Gesundheit geht vor. Ist schade, aber in der Regel ist bei einer spontanen Geburt ja nur ein Aufenthalt von 8 bis 48 Stunden in der Klinik angesagt. Gedulden!“, appelliert auch Ina Müller-Kähler bei Facebook.

Petra Hölgermann hat diese Meinung: „Gesundheit geht vor, gerade bei den Kleinsten. Früher haben wir es auch alleine schaffen müssen. Für die heutige Zeit natürlich traurig.“

Stephanie Wittfoth sagt zudem: „Aber es gibt doch freie Klinikwahl, dann können sie doch nach Rostock fahren. Für eine Frau, die zum ersten Mal entbindet, reicht die Zeit definitiv aus. Ich finde es auch traurig und bin selber kurz vor der Entbindung, aber es geht doch gerade allen so und ich denke, die Hebammen und Schwestern werden ihr Möglichstes Tun, um die Wöchnerinnen zu unterstützen.“

