Betreutes Wohnen in Bad Kleinen am Schweriner See: So teuer ist die Miete

Die Betreuung der altengerechten und barrierefreien Wohnungen wird die SenCon GmbH Schwerin übernehmen. Die Gesellschafter sind die der Baufirma HaMeDo Helmut Harms und sein Schwiegersohn Josua Medina Dozo.

Ihr Ziel ist nach eigener Aussage, insbesondere im ländlichen Bereich Wohn- und Betreuungsangebote für ältere Menschen sowie für Personen, die körperlich eingeschränkt und auf eine barrierefreie Wohnung angewiesen sind, zu schaffen.

„Aufgrund der über zwanzigjährigen Erfahrung im Recht der ambulanten und stationären Pflege und der langjährigen Erfahrung im Baurecht und der Ausführungsplanung können wir passende Konzepte anbieten“, sagen sie.

Zuletzt haben sie Projekte des betreuten Wohnens in Schwerin-Friedrichsthal und in Crivitz umgesetzt.

Interessenten an einer Wohnung in Bad Kleinen können sich telefonisch an Helmut Harms unter 0173-622 00 44 oder an Josua Medina Dozo unter 0176-313 91 815 wenden. Die Hauptstelle der SenCon GmbH befindet sich in Schwerin, Lützower Ring 80. Fragen können auch per Mail an info@sencon-gmbh.de gesendet werden.